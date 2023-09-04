الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"التنمية المحلية": مصر تسعى جاهدة إلى تحقيق كل ملامح الاستدامة بمدنها

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية هي جعل المدن والمستوطنات العالمية تتصف بالاستدامة، والحفاظ على المدن التراثية والحضارية، وهذا الهدف هو السر الحقيقي وراء تطوير وتجديد البنية التحتية اللازمة لإطلاق طاقات المدن وتعزيز قدراتها السياحية في مصر.

تطوير البنية التحتية المصرية 

وأكد متحدث التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”، أن المقصود بمصطلح الاستدامة أن تكون المدن آمنة وقادرة على الصمود، وقادرة أيضًا على حماية التراث الثقافي، ولهذا تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى تحقيق هذه السياسة العالمية بفاعلية على المدن المصرية التراثية.

 

استدامة المدن المصرية 

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق كل ملامح الاستدامة، حيث كان لمصر أعمال على أرض الواقع تحافظ على الاستدامة للمدن، وأهمها تطبيق تحويل استخدام الطاقة الكهربائية للغاز الطبيعي، وخلق إدارة جديدة للمخلفات، والممارسات الأخرى بقرى حياة كريمة.

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خالد قاسم متحدث التنمية المحلية الاستدامة في مصر دي ام سي

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