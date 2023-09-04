لو فاتك التريند| روبرتسون يؤكد استمرار محمد صلاح في ليفربول

تنوعت الأخبار التي تصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، اليوم الثلاثاء، ولكن كان أبرزها إنهاء الشائعات حول محمد صلاح وكشف مصيره، فى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز هذه الأخبار.

4 حفلات.. "التشيللو ونسمة ولينا" فى محكى القلعة اليوم

استمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، يقام مساء الأربعاء 6 سبتمبر 4 حفلات متتالية.

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طالبة تختطف ابن خالتها وتنهي حياته في القليوبية

أنهت طالبة حقوق حياة ابن خالتها (9 سنوات) بعدما تخفت في نقاب واختطفته بمعاونة صديقتها لطلب فدية من أسرته، إلا أنه فارق الحياة بسبب زيادة أقراص المنوم في عصير قدمته له وتخلصت من جثته في ترعة بمحافظة القليوبية.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من أسرة طفل يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات، مقيم قرية عرب النجدي دائرة المركز، يفيد بتغيبه حال عودته من اللعب بمحل ألعاب إلكترونية، ولم يتم العثور عليه.

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روبرتسون يؤكد استمرار محمد صلاح في ليفربول

أشاد أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، بزميله نجمنا المصري محمد صلاح، مؤكدًا على بقائه في صفوف الفريق خلال الموسم الجاري 2023-2024.

يأتي ذلك في ظل الشائعات التي تحوم حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، في ظل رغبة نادي اتحاد جدة السعودي بالتعاقد معه في صيف 2023 الحالي.

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تعرف على سبب مغادرة الخطيب لمعسكر إعداد الفريق بالنمسا

يغادر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، معسكر الفريق بالنمسا خلال الساعات المقبلة في طريقه إلى باريس، لمعاودة الطبيب الفرنسي المعالج الذي يتابع حالته منذ فترات طويلة.

ويخضع رئيس الأهلي هناك للعديد من الفحوصات الطبية الجديدة، لاستيضاح الموقف كاملًا قبل استكمال العلاج على النحو المتفق عليه سلفًا أو تكون هناك خطوات علاجية أخرى.. خاصة أنه تعرض أكثر من مرة إلى وعكة صحية في الفترة الماضية، كان آخرها قبل يومين، أثناء تواجده الحالي بمعسكر الفريق، واضطر للتوجه إلى أحد المستشفيات.

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