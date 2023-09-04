الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

التيفوس المقشر.. مرض ينتشر بين الأشخاص من خلال لدغة

فرك تيفوسفرك
فرك تيفوسفرك

يعتبر  التيفوس المقشر هو مرض ينتشر بين الأشخاص من خلال لدغة العث وتسببه بكتيريا تعرف باسم Orientia tsutsugamushiK قد تصاب به أثناء القيام بالأنشطة الخارجية أو قضاء الكثير من الوقت في الحديقة أو منطقة الغابات مع الأخذ في الاعتبار أن العث موجود في العشب والشجيرات وحتى أجسام حيوانات معينة.

وفقًا لموقع hindustantimes تبدأ الأعراض بعد حوالي 10 أيام من  الإصابة بالعدوى ويمكن أن تشمل الحمى والصداع وآلام الجسم وأحيانًا الطفح الجلدي، ومع ذلك، إذا لم يتم علاج المرض في الوقت المناسب، فإنه يمكن أن يسبب فشل العديد من الأعضاء، مضاعفات تهدد الحياة.

ما هو فرك تيفوسفرك؟

التيفوس المقشر هو مرض معدٍ تسببه بكتيريا تعرف باسم Orientia tsutsugamushi، وتنتشر هذه العدوى إلى الأشخاص من خلال لدغة العث، لذلك، فإن الأشخاص الذين يعملون في أعمال البستنة والأنشطة الخارجية معرضون لخطر كبير. ومع بداية موسم الرياح الموسمية، يبدأ هذا المرض في الانتشار بسرعة.

كل ما تريد معرفته عن الأعراض

تشمل أعراض الإصابة بمجموعة التيفوس ما يلي:

  • ارتفاع درجة الحرارة
  • قشعريرة
  • صداع حاد
  • سعال جاف
  • آلام الجسم
  • ألم عضلي
  • جرح داكن يشبه الجرب في موقع لدغة البق الأحمر
  • تضخم العقدة الليمفاوية
  • ظهور بقع حمراء أو طفح جلدي على الجسم
  • عيون حمراء

أعراض الجهاز الهضمي

تضخم الكبد والطحال

التهاب السحايا

 ما يجب مراعاته للوقاية من المرض؟

  • التركيز على مكافحة القوارض والنظافة والمحافظة على النظافة.
  • توخي الحذر أثناء التعامل مع الحيوانات الأليفة .
  • يجب على الآباء التأكد من أن الأطفال الذين يلعبون في التربة يغسلون أيديهم وأرجلهم بالماء والصابون.
  • يمكن للناس أن يطبقوا طارد العث على الجلد المكشوف.
  • ارتدي ملابس ذات أكمام كاملة قبل الخروج من المناطق الشجيرة للعمل.
  • قم بالتنظيف المنتظم للمناطق المحيطة بما في ذلك إزالة الشجيرات والنباتات المنخفضة، مما سيمنع انتشار العث

كيف يتم علاج التيفوس المقشر؟

توصف المضادات الحيوية للسيطرة على العدوى والأعراض الأولية لهذا المرض مماثلة لأي عدوى فيروسية، وبالتالي يمكن أن تكون خادعة، وفي حالة استمرار الحمى لمدة خمسة أيام، يجب إجراء فحص دم يوصى به لاستبعاد التيفوس المقشر. يوصف الدوكسيسيكلين كأفضل مضاد حيوي وقد يعمل خلال 24 أو 48 ساعة.

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