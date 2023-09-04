محافظ الغربية يتابع استعدادات استقبال المدارس بكفر الزيات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاستعدادات لاستقبال الموسم الدراسي الجديد بمدينة كفر الزيات.

وتابع المحافظ، خلال جولته تجهيز معرض أهلا مدارس الذي سيقوم ببيع كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس المدرسية بأسعار تنافسية لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ تلك المعارض يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، مؤكدا أن خلال أيام سوف يتم افتتاحها أمام المواطنين، لتكون جاهزة بكافة المستلزمات التي يحتاج إليها الطلاب.

وتابع رحمي، جولته بتفقد مدرسة كفر الزيات التجارية ومدرسة هاني لاشين الثانوية التي تم طلاء أسوارها وإعادة تنظيفها وطلائها من جديد برسومات جمالية وشعارات وطنية استعدادا لقرب موسم الدراسة الجديد.

محافظ الغربية يوجه رؤساء المراكز والمدن بالاهتمام بمحيط المدارس

ووجه محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن بالاهتمام بمحيط المدارس وتكثيف حملات النظافة والتجميل وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين وطلاء أعمدة الإنارة والبلدورات وتنسيق المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار لتحويل محيط المدارس إلى أفضل صورة جمالية.

وعلى هامش الجولة تابع المحافظ تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.