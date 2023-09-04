الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

وزير الصحة العراقى: قدمنا الخدمات الصحية لـ 4.7 مليون زائر فى كربلاء

وزير الصحة العراقي
وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي

أكد وزير الصحة العراقي، صالح مهدي الحسناوي، تقديم الخدمات الصحية لـ ملايين و753 ألف زائر، وذلك منذ انطلاق خطة الإسناد الصحي لزيارة الأربعين في كربلاء.


وقال الحسناوي - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، إن "المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية والأولية الطبية الثابتة والمتنقلة والهلال الأحمر والفرق الصحية التطوعية تواصل تقديم الخدمات الصحية للزائرين في كربلاء".


وأوضح أنه تم إجراء فحوصات للأشعة والرنين والفحوصات المختبرية وعمليات جراحية طارئة لأكثر من 60 ألف شخص خلال زيارة الأربعين.

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