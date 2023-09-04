وفاة 5 أشخاص جراء الإصابة بمرض المكورات السحائية فى ولاية فيرجينيا الأمريكية

أعلنت إدارة الصحة في ولاية فرجينيا الأمريكية وفاة 5 أشخاص في الولاية نتيجة مضاعفات مرض المكورات السحائية.

وقالت الإدارة - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية الأحد - إنه كان قد تم الإبلاغ عن 27 حالة إصابة بمرض المكورات السحائية، الناجم عن بكتيريا تسمى النيسرية السحائية من سلالة Y، في شرق ووسط وجنوب غرب فرجينيا منذ يونيو 2022، وقد توفي 5 منهم بسبب مضاعفات المرض الذي وصفته بأنه "نادر ولكنه خطير".

وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات يمثل 3 أضعاف العدد المتوقع للحالات خلال هذه الفترة الزمنية.

ومعظم المرضى المسجلين في الحالات الجديدة هم من البالغين من أصل إفريقي، وتتراوح أعمارهم بين 30 إلى 60 عاما. وقد تم تطعيم شخص واحد فقط ضد سلالة Y من بين 27 حالة.

وذكر البيان أن السلالة تنتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة، لكن المخاطر التي يتعرض لها سكان فرجينيا "منخفضة".

وقالت إن المرض يحتاج إلى الظهور إلى اتصال وثيق لفترة زمنية طويلة بالشخص المصاب.

وينتقل المرض عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي بواسطة التقبيل أو السعال أو العطس مباشرة في وجه الآخرين، أو مشاركة الأكواب وزجاجات المياه وأواني الطعام والسجائر.

ويمكن أن تؤدي هذه البكتيريا إلى التهاب السحايا، وهو نوع من العدوى والالتهاب، يصيبان السائل والأغشية المحيطة بالمخ والحبل النخاعي، المسماة بالسحايا. وتتسبب أيضا بتسمم الدم.