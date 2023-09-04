أوكرانيا: إجمالي مساعدات الغرب يبلغ 100 مليار دولار معظمها من واشنطن

كشف وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، الأحد، أن أوكرانيا تلقت نحو 100 مليار دولار أمريكي كمساعدات من شركائها وحلفائها منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وقال ريزنيكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إذا قمنا بحساب وتقييم جميع حزم المساعدات، فأعتقد أننا تلقينا بالفعل حوالي 100 مليار دولار أمريكي منذ بدء الصراع"، مشيرا إلى أن هذه الأموال جاءت في صورة أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية.



وأوضح ريزنيكوف: “من حيث القيمة، أعتقد أننا تلقينا ما يصل إلى 100 مليار دولار من الأسلحة ووحدات المعدات العسكرية المختلفة والذخيرة والقذائف والطلقات"، لافتا إلى أن حوالي 60 مليار دولار من هذه المساعدات جاءت من الولايات المتحدة وحدها.



ونوه ريزنيكوف عن أن حصة الأسد من ميزانية وزارة الدفاع الأوكرانية، المنصوص عليها في ميزانية الدولة لأوكرانيا، يتم إنفاقها على الدعم المالي للجيش والتعويضات.



يذكر أن الجيش الأمريكي يخطط لتزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من صواريخ "أمرام" جو-جو المُعدلة لزيادة مداها، والتي يمكن أن تغطي مسافة من 160 إلى 180 كيلومترًا، بحسب ما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية، أمس السبت.