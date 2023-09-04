الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: إجمالي مساعدات الغرب يبلغ 100 مليار دولار معظمها من واشنطن

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف

كشف وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، الأحد، أن أوكرانيا تلقت نحو 100 مليار دولار أمريكي كمساعدات من شركائها وحلفائها منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


وقال ريزنيكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إذا قمنا بحساب وتقييم جميع حزم المساعدات، فأعتقد أننا تلقينا بالفعل حوالي 100 مليار دولار أمريكي منذ بدء الصراع"، مشيرا إلى أن هذه الأموال جاءت في صورة أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية.


وأوضح ريزنيكوف: “من حيث القيمة، أعتقد أننا تلقينا ما يصل إلى 100 مليار دولار من الأسلحة ووحدات المعدات العسكرية المختلفة والذخيرة والقذائف والطلقات"، لافتا إلى أن حوالي 60 مليار دولار من هذه المساعدات جاءت من الولايات المتحدة وحدها.


ونوه ريزنيكوف عن أن حصة الأسد من ميزانية وزارة الدفاع الأوكرانية، المنصوص عليها في ميزانية الدولة لأوكرانيا، يتم إنفاقها على الدعم المالي للجيش والتعويضات.


يذكر أن الجيش الأمريكي يخطط لتزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من صواريخ "أمرام" جو-جو المُعدلة لزيادة مداها، والتي يمكن أن تغطي مسافة من 160 إلى 180 كيلومترًا، بحسب ما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية، أمس السبت.

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور

لأول مرة فى مصر.. تفاصيل زراعة البن بالإسماعيلية

بدء حفل غالية بن على بمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب