الباز: خطة لجان الإخوان اتهرست فى 300 فيلم والناس حفظتها

استعرض الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، آخر بيانين لـوزارة الداخلية التي ردت على شائعات لجان الإخوان.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار":"عندنا بيانين على صفحة الداخلية أحدهما يخص مراكز الإصلاح والتأهيل، والآخر يخص تجمعات ليلية بإحدى المحافظات".

وتابع الباز: "الداخلية أكدت أنه لا صحة لادعاءات إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الأوضاع داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وأن إعادة تداول تلك القنوات لذات الادعاءات يدل على حالة الإفلاس التى تعانى منها الجماعة الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها وأن ذلك يأتى ضمن مخططاتها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها فى أوساط الرأى العام".

الباز: الإخوان عايزين يشغلونا بالكدب عن قضايا أهم لحياتنا

وواصل أن الداخلية أكدت أنه لا صحة لما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل بشأن وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات وأن ذلك المقطع قديم سبق تداوله منذ عدة أعوام ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.. وأنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعات بشكل حاسم.

واستطرد الباز: “طول الوقت عايزين يشغلونا بحاجات مش موجودة، يريدون أن تخرج الناس في تجمعات ومسيرات لإسقاط الدولة، هما عازين ينقلوا العدوى ولو بطريق الكدب.. خطتهم اتهرست في 300 فيلم قديم والناس حفظتها”.

وذكر "مش هقول إنهم كدابين أو إن الإعلامين منحطين ومنافقين، لكن بقول إنهم بيحاولوا يشغلونا ويبعدونا عن مسار العمل والتنمية للخروج بعيدا عن كل التحديات، مؤكدا أن لدينا قضايا حقيقية لابد من الالتفات لها.