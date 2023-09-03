الذكاء الاصطناعي والإبداع| لقاء شهري بمركز جمال عبد الناصر الثقافي.. الخميس

يقيم مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية ضمن لقاءاته الشهرية؛ لقاء عن الذكاء الاصطناعي والإبداع يتحدث فيه المهندس محمد حنفي، ويقدمها الكاتبة هبة النيل، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام السادسة مساءً.

ما يتناوله اللقاء

يتناول اللقاء بعض النقاط منها:القضايا التي يثيرها ابداع الذكاء، وعلاقته باللغة والابداع والعاطفة، وهل هناك تكامل وترابط بين الذكاء الاصطناعي والإبداع.

المهندس محمد حنفي، مدير أكاديمية التسويق الرقمي لإدارة التسويق الرقمي على المستوى الاستراتيجي، وتقديم استشارات التسويق الرقمي (DM) للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، وتصميم برامج التدريب عبر مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات، للحصول على محترف تسويق رقمي ناجح للغاية.

متحدث عام ومدرب ومستشار في مجال التسويق الرقمي وريادة الأعمال، مدير ضمان الجودة وتأسيس نظام ضمان جودة للـITI وفرق تؤثر بشكل إيجابي على أداء العملية التدريبية، ومدير مشروع EDUEGYPT - جامعة الإسكندرية إدارة والإشراف على تنفيذ برنامج EduEgypt في جامعة الإسكندرية لتدريب وتأهيل 600 متدرب في السنة لوظائف BPO.

كتاب "الذكاء الاصطناعي: مقدمة قصيرة جدًا"

في كتاب "الذكاء الاصطناعي: مقدمة قصيرة جدًّا" لـ"مارجريت إيه بودين" تستعرض علاقة الذكاء الإصطناعي بالإبداع، وتقول :" كثير من أنظمة الذكاء الاصطناعي يستخدم خاصية معالجة اللغات الطبيعية. معظم تلك الأنظمة يركِّز على «فهم» الكمبيوتر للغة التي تُقدَّم له ولا يركِّز على مُخرَجاته اللغوية. والسبب في ذلك أن توليد معالجة اللغات الطبيعية أصعب من قبول معالجة اللغات الطبيعية.

تتعلق الصعوبات بكلٍّ من المحتوى الموضوعي والشكل النحوي. على سبيل المثال، رأينا في الفصل الثاني أنه يمكن استخدام تسلسلات الإجراءات المعتادة («النصوص») باعتبارها بذرة لقصص الذكاء الاصطناعي. لكن بالنسبة إلى مسألة ما إذا كان تمثيل المعرفة في الخلفية يتضمن ما يكفي من الدوافع البشرية لتأليف قصة مثيرة، فتلك قضية أخرى. النظام المتاح تجاريًّا الذي يكتب ملخَّصات سنوية تصف الوضع المالي المتغير لشركة ما يولد «قصصًا» مملة للغاية.

الروايات التي أُنتجت باستخدام الكمبيوتر وحبكات المسلسلات التليفزيونية موجودة بالفعل، لكنها لن تفوز بأي جوائز على حسن الحبكة. (ترجمات الذكاء الاصطناعي/ملخصات النصوص التي يكتبها الإنسان قد تكون أثرى، ولكن يعود الفضل إلى المؤلفين من البشر).