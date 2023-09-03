"عٌقدك النفسية" و"محاط بالحمقى".. أكثر الكتب بحثًا في مصر

ما أبرز الكتب التي يبحث عنها المصريين عبر محرك البحث "جوجل"؟، وما المجالات والتخصصات التي تتنمي لها هذه الكتب خلال الفترة الماضية؟، تساؤلات تكشفها لنا خاصية "جوجل تريند" بمحرك البحث الشهير.

تنوعت الكتب الأكثر بحثاً من قّبل المصريين عبر محرك البحث الشهير بين التنمية الذاتية والبشرية وتطوير الذات وعلم النفس والروحانيات؛ وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

"عقدك النفسية سجنك الأبدي"

كتاب ‫للدكتور يوسف حسن، وهو من الكتب المصنفة ضمن فرع علم النفس، ويسجل الكتاب فيه :"إذا كنت غير مستعد لمواجهة واقعك وإذا كنت تهرب من نفسك وتتجنب مواجهة ذاتك فهذا الكتاب ليس لك ! ستكتشف في هذا الكتاب العديد من الأمور والحقائق التي ستصدمك والتي اعتقدت أنها جزء من مسلمات الحياة, وسيتناول هذا الكتاب العديد من الأمور الجريئة والواقعية في مجتمعاتنا العربية التي لم يتم التطرق لها بشكل مفصل بالسابق وسيكون كفيل بإحداث نوبة وعي لديك".

"محاط بالحمقى": الأنماط الأربعة للسلوك البشري

كتاب لتوماس إريكسون ومن ترجمة عمر فتحي، ويعد من الكتب المصنفة في فرع التنمية البشرية وتطوير الذات، ويري إن السلوك البشري، في معظمه، معقدٌ وغامض. في بعض الحالات، يكون الأشخاص من حولنا حمقى.

ويكشف مؤلف الكتاب، إن فهم السلوك الإنساني مهمة لا تنتهي أبدًا، وهو مسعى لا نهاية له لمعرفة ما يقبع وراء خيارات الشخص من أسباب ومسببات. من السهل ومن الخطير أيضًا أن تقوم بتصنيف شخص يتصرف بطريقة مختلفة عنك كجاهل أو مخطئ أو حتى غبي. لكن عالم اليوم يتطلب فهمًا أكثر تطورًا نقوم على أساسه بتقييم الشخص وفق نقاط قوته وضعفه.

هذا كتاب عن الأنماط المختلفة للبشر، كيف تفهم نفسك والآخرين، لتتمكن في النهاية من التعامل مع من حولك بشكل أفضل وأكثر فاعلية؟

"استمتع بحياتك".. 85 قاعدة فى التطوير والتنمية الذاتية

كتاب للدكتور محمد عبد الرحمن العريفى، ويعد حصيله بحوث ودورات وذكريات اكثر من عشرين سنه ومن اكثر الكتب مبيعا.

يسرد الكاتب ما يربو عن 85 قاعدة يمكن حصرها في ثلاثة مجالات رئيسية:التطوير والتنمية الذاتية مهارات الإتصال الأخلاق.

يروي الكاتب "محمد العريفي في 232 صفحة تجربته الشخصية عندما كان بسن السادسة عشرة من عمره لما وقع في يديه كتاب " فن التعامل مع الناس " لمؤلفه "ديل كارنيجي" وامتدت لعشرين سنة لاحقة استخدم المؤلف نفس أسلوب كارنيجي بسوق القاعدة وذكر تحتها أمثلة ووقائع لرجال تميزوا من قومه . ولكن هذه المرة كانت الأمثلة لسيد ولد آدم الرسول الكريم وأصحابه الميامين سلام الله عليهم أجمعين ومجموعة من الأحداث الشخصية التي مر بها المؤلف.

كتاب السما.. دليل عملي مصوّر عن علم الفلك

كتاب لشادي عبد الحافظ، ويبدأ الكتاب من أساسيات إحداثيات السماء، وينطلق بعد ذلك إلى عوالم النجوم ونشأتها وأنواعها وطبيعة مكونات السماء الأخرى العادية كالسدم والمجرات والمثيرة للدهشة مثل الكويزارات والثقوب السوداء. بعد ذلك يأخذك الكتاب لسطح منزلكم، ويقدم لك الخرائط الأساسية اللي يمكن أن تستخدمها للتعلم عن أماكن النجوم في السماء وأنواعها.

في الفصول التالية يستعرض الكتاب أبرز الكواكب والأقمار (وقمر الأرض على نحو خاص)، تركيبها ونشأتها وتاريخها، بعد ذلك ينتقل من المعارف الفلكية للتطبيق العملي.

بالإضافة إلى ماسبق، يقدم لأول مرة ببساطة كبيرة: أطلس منازل القمر، ويتلو ذلك فصل متخصص في التلسكوبات.

يأخذك الكتاب لعوالم الكونيات، الصورة الكاملة لهذا الفضاء الهائل الذي يحيط بك. ما الكون، ما الذي يقع خارجه، هل يمكن أن نسقط يومًا ما من حافته، وما الذي لا نعرفه عن الكون، وهل يعقل حقًا أن يكون ما نعرفه ضئيلًا لهذا الحد؟، كما يتضمن مجموعة من الملحقات اللي تتضمن أفضل الأجرام التي نراها في السما، وأطلس النجوم البسيط، وأطلس القمر متضمنًا «قائمة المئة القمرية» المشهورة عالميا لأول مرة باللغة العربية.

وأخيرًا يقدم الكتاب ترشيحات كثيرة لأفضل البرامج والتطبيقات الفلكية وأفضل الأطالس والكتب المساعدة.