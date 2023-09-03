الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«الفقه الإسلامي ومحاربة التطرف».. لقاء توعوي لخريجي الأزهر في مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد فرع المنظمة العالمية لـخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، مساء اليوم الأحد، لقاء توعوي لرواد مسجد"القرية الحمراء " بمدينة الحمام، تحت عنوان "أهمية الفقه الإسلامي ودوره في محاربة الغلو والتطرف".    

أهمية الفقه الإسلامي  في حياة الأمة

بدأ اللقاء الشيخ اسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام، حيث أكد علي أهمية الفقه الإسلامي  في حياة الأمة، لمواجهة التحديات والإشكاليات التي تعترضها، والتصدي للأفكار المتطرفة والمغلوطة، لأنه يتضمن مواقف وتوجيهات تعالج ما يهم واقع الناس الخاصة والعامة، وينظم حياة الفرد السلوكيه والمجتمعية، كذلك يوضح حقوق الفرد وواجباته والتزامه بواجباته وخيره في حقوقه، لأن الواجبات التي عليه هي حقوق للآخرين .

التصدي للآراء الفقهية الشاذة 

ومن جانبه، استعرض الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، خلال الأمسية، طرق التصدي للآراء الفقهية الشاذة والمغلوطة، وذلك بالتمسك بالعلوم الفقهية الإسلامية الصحيحة ودراستها، مع الاجتهاد الجماعي البناء المعاصر والمواكب للأحداث من غير تشدد، وعدم الالتفات لما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون علم، حتى نقضي علي أسباب التطرف، والانغلاق، والجمود، والتقليد الأعمى، وسوء الفهم، والوقوف عند حرفية النصّ، والتصدي  لكل من يسول له نفسه من غير المؤهلين وغير المتخصصين لنشر وبث أفكارهم السامة بين أفراد المجتمع.

واختتمت الأمسية بفتح باب النقاش والحوار مع الحضور والإجابة علي كثير من الأسئلة والاستفسارات الفقهية.

مطروح مدينة الحمام خريجي الأزهر الفقه الإسلامي لقاء توعوى

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