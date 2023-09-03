الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: الصناعة فى مصر هى المحور الحقيقى للتنمية

الصناعة في مصر
الصناعة في مصر

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الكيلاني الحوافز الرئاسية لدعم الصناعة.

وقال الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إن التوقيت مناسب لإطلاق الحوافز الرئاسية لدعم الصناعة المصرية، خاصة بعد دعوة مصر للانضمام لتجمع "بريكس".

وأضاف أن الصناعة قلب العالم المتطور وهى محور التنمية في أي دولة، موضحًا أن أي دولة تحاول أن تعمل قفزة في أي مؤشر بانخفاض معدل البطالة وزيادة معدل الصادرات وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي تعتمد بشكل رئيسي جدًا على الهيكل الحقيقي للتنمية في أي موازنة في العالم.

وأشار إلى أن الصناعة في مصر لها محددات ومحفزات كبيرة جدًا تحتوي على العديد من المؤشرات الطيبة جدًا نتيجة لتبني الدولة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي ومجموعة من المحفزات الضريبية والجمركية، وعددًا من المحفزات في البنية التحتية، مؤكدًا أن الصناعة في مصر هى المحور الحقيقي للتنمية.

الصناعة اكسترا نيوز محمد الكيلاني الحوافز الرئاسية

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