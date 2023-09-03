الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

للعام 2022-2023

اعتماد نتيجة الدور الثانى لـ"إعدادية وثانوية معاهد البعوث بالأزهر"

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022م/ 2023م.

وبلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية 53.34%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية 65.63%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 84.5%.

فيما بلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول لثانوية البعوث الإسلامية 57.64%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني لثانوية البعوث الإسلامية 72.31%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 88.77%.

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موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يتفقد لجان امتحانات التصفية بكليات مدينة نصر 
 

في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات التصفية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ قام الدكتور محمد فكري خصر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير وانتظام لجان امتحانات التصفية بكليات فرع البنات بمدينة نصر.

شملت الجولة تفقد لجان التصفية بكليات: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، وكلية طب الأسنان بنات، إضافة إلى تفقد لجان الامتحانات بكليتي: الدراسات الإنسانية للبنات والتربية بنات.

ووجه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بتوفير المناخ المناسب أمام الطالبات؛ للتيسير عليهن داخل لجان الامتحانات، وتأكد من وجود أستاذ المادة، بجانب وجود الإشراف الطبي داخل الكليات التي بها لجان امتحانات.

كان في استقبال نائب رئيس الجامعة لفرع البنات: الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان، والدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية، والدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية، والدكتورة مني نور الدين، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

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