لو فاتك التريند| اختتام مهرجان العلمين بنجاح ساحق.. و"المتحدة" تشكر أجهزة الدولة المعاونة والرعاة وشركاء النجاح

تصدر العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، والتي تنوعت بين السياسية والعالمية والرياضية والاجتماعية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

عبير نعمة ومحمد محسن وبيانو كريم جوهر فى مهرجان القلعة 31

ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء في دورته 31 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تقام 3 حفلات متتالية مساء الثلاثاء 5 سبتمبر.

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اختتام مهرجان العلمين بنجاح ساحق.. و"المتحدة" تشكر أجهزة الدولة المعاونة والرعاة وشركاء النجاح

اختتمت أمس السبت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته للموسم الصيفي 2023 بمدينة بالعلمين الجديدة.

وشهد المهرجان الذي أقيم فى الفترة من 13 يوليو وحتى 2 سبتمبر، العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، التي حققت نجاحا ساحقا على مستوى التنظيم والأنشطة والفقرات التي تم تقديمها طوال أيام المهرجان، وسجلت كافة الأنشطة نجاحا كبيرا، وشهدت حضورا جماهيريا لافتا، منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعاليات.

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سعر كيلو حلاوة المولد في منافذ التموين بجميع المحافظات

قامت شركة مخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بطرح 25 طنا من حلوى المولد النبوي، بتخفيضات 25% للمواطنين عن أسعار المحال والاسواق .

وقال اللواء علي أشرف، رئيس شركة مخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين، إنّ حلوى المولد المقرر طرحها للمواطنين صنعت بأجود الخامات مع طرحها بأسعار مميزة ومخفضة لتغطي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، لافتا إلى طرح سعر كيلو الحلوى بـ85 جنيها للكيلو بخصم لا يقل عن 25% عن الأسواق و أنّ حلوى المولد يتم عرضها من خلال 24 منفذ بيع تمويني، فضلا عن 15 من معارض كايروبيك التابعة للشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنافذ البيع وفروع شركات السلع التموينية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بمختلف محافظات الجمهورية.

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دليل جديد يؤكد بقاء محمد صلاح مع ليفربول هذا الصيف (صورة)

اقترب نجمنا المصري محمد صلاح من البقاء في صفوف فريقه ليفربول الإنجليزي، هذا الصيف رغم مفاوضات اتحاد جدة السعودي لضمه.

وكان ليفربول وفقًا للتقارير رفض عرضًا كبيرًا يقدر بـ100 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد في اليوم الأخير من الميركاتو الأوروبي لضم صلاح.

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