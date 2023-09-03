الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد انقطاع 4 ساعات.. إصلاح عطل مفاجئ فى خط الغاز الطبيعى بأسوان

خط الغاز الطبيعي
خط الغاز الطبيعي

أنهت الجهات المختصة بمحافظة أسوان، أعمال إصلاح في خط الغاز الطبيعي الرئيسي، وذلك بعد حدوث عطل مفاجئ فيه، لمدة 4 ساعات في عدة مناطق على مستوى نطاق المدينة. 

وأعلنت محافظة أسوان حدوث عطل مفاجئ في خط الغاز الطبيعي الرئيسي، وأنه يتم التعامل الفوري والسريع معه من خلال الجهات والأجهزة المعنية.

مناطق الانقطاع

وفي وقتٍ سابق، ناشدت محافظة أسوان، الشركة المختصة بعدم استعمال أجهزة السخانات والبوتاجاز التي تعمل بالغاز الطبيعي في المنازل أو المخابز أو أي أنشطة أخرى خلال 4 ساعات، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة الوضع لطبيعته.

وشملت مناطق انقطاع الغاز: أطلس وصولًا للمدخل الشمالي، والجوزيرة وشرق البندر ومحيط عمارة الأسيوطى وكسر الحجر والحصايا والنفق والمحمودية وطريق السادات والعقاد وامتداد العقاد والرضوانية وعزبة العسكر والكرور وكل المناطق المحيطة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

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