الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

علاء الزهيرى لـ"الدستور": صناعة التأمين جاذبة للاستثمار الأجنبي

من الحدث
من الحدث

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ردا على سؤال الدستور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصرى للتأمين اليوم، إنه من المقرر زيادة عدد الشركات المتواجدة في سوق التأمين المصري عقب إصدار قانون التأمين الموحد الجديد الذي سيشجع على الاستثمار في قطاع التأمين.

وأوضح أن الملتقيات التي يقيمها الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية للتأكيد على أن السوق المصري جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن صناعة التأمين تحقق أرباح جيدة في مصر، لافتا إلى أن كل المؤشرات الإيجابية التي تحققها شركات التأمين في مصر تؤكد ذلك.

ويعقد الاتحاد المصرى للتأمين، ملتقى شرم الشيخ الخامس- راندفو- الخامس للتأمين وإعادة التأمين خلال الفترة من 17 حتى 19 سبتمبر الجاري، وسط حضور العديد من الوزراء ونوابهم ومساعديهم ورؤساء هيئات حكومية ومسؤولين، والضيوف العرب والأجانب.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أعمال الملتقى الذي سيناقش خلال فعالياته على مدار 6 جلسات خلال 3 أيام، العديد من الموضوعات الخاصة بالتأمين الطبى، والتأمين الصحى الشامل، والتحديات التي تواجه صناعة التأمين محليا وعربيا.

وتشهد الفعاليات مناقشة دور التأمين في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وكذا استراتيجيات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجى المستدام، كما تتناول الجلسات تحقيق الشمول التأمينى رغم ارتفاع تكلفة المعيشة من وجهة نظر شركات التأمين والإعادة والوسطاء.

المصري للتأمين الاتحاد المصري للتأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين

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