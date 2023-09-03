الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الشباب ومحافظ أسوان في حوار مفتوح مع 500 شاب وفتاة

وزير الرياضة ومحافظ
وزير الرياضة ومحافظ أسوان

أدار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نقاشًا موسعًا مع نحو 500 شاب وفتاة من مختلف قطاعات المجتمع الأسواني، وأيضًا محافظات الصعيد؛ للرد على العديد من التساؤلات والاستفسارات من شباب الصعيد في حوار شبابي مفتوح.

وذلك بحضور القيادات البرلمانية بمجلسيِّ النواب والشيوخ، وكذا قيادات الوزارة والمحافظة إعمالاً للقمة والنسخة الثانية "سند شباب الصعيد" ودعم المشاركة السياسية للشباب؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحثَّ الدكتور أشرف صبحي، الشباب، على ضرورة الجد والاجتهاد، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم لتحمل المسؤولية والنهوض بوطنهم مصر. 

أهمية التواصل مع الشباب 

من جهته، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية الحوار والتواصل الدوري مع الشباب باعتبارهم شركاء التنمية وصنَّاع الحاضر وأمل المستقبل الواعد.

وقال محافظ أسوان: "إننا نعمل بحب لتراب وطننا مصرنا الحبيبة، وأن شبابنا هم سندنا، وأن ما تشهده أسوان الآن من حركة تطوير شاملة يعد من أهم ثمار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ باعتبار أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية". 

جذب المزيد من الاستثمارات

وتابع اللواء أشرف عطية، أن ذلك وسط اهتمام مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجانب تعاون وتنسيق كبير من كل الوزارات والجهات المعنية من أجل تقديم كل أوجه الدعم لجذب المزيد من الاستثمارات للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة واستغلال المقومات المتنوعة، بما يسهم في توفير الكثير من فرص العمل المناسبة للشباب وبالتالي خفض معدلات البطالة. 

وخلال اللقاء، قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان بتسليم العديد من النماذج الشبابية الذين جسَّدوا قصص نجاح في مختلف المجالات الشبابية والرياضية شهادات تقدير، مع التقاط الصور التذكارية معهم.

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حوار مفتوح لوزير الشباب والرياضة وشباب أسوان النسخة الثانية لسند شباب الصعيد حوار محافظ أسوان مع الشباب وزير الرياضة ومحافظ أسوان فى حوار مفتوح معا الشباب حوار مفتوح لشباب أسوان

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