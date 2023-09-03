الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفاو تنفذ فى مصر مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية

الفاو
الفاو

  

تنفذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية في واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، يوفر المشروع للمجتمعات المحلية وأصحاب الحيازات الصغيرة، القدرات التقنية والوسائل المالية والمعرفة والدعم لتخطيط وإدارة موارد الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي الزراعي على نحو مستدام. 
وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد مدير المشروع بمنظمة الفاو الدكتور أشرف الصادق، أن المشروع نفذ 105 من المدارس الحقلية التي استفاد منها المزارعون، ويساهم المشروع في تكثيف الإنتاج الغذائي المستدام، ويوفر خيارات حول تنوع سُبل العيش في واحة الخارجة، كما يقدم فرصة لتحسين حياة المستفيدين من هذا المشروع، خاصة النساء وصغار المزارعين.
وقال الدكتور عماد عوض ممثل مركز بحوث الصحراء، يركز المشروع على تبني الممارسات ذات الصلة بمجال الإدارة المستدامة للأراضي والمياه والتنوع البيولوجي الزراعي، والتي من شأنها أن تساعد في الحفاظ على خدمات النظم الإيكولوجية في الواحات وتعزيزها في ثلاثة مواقع تجريبية في قرى المنيرة وناصر الثورة والشركة. 
وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، ضرورة تعميم تجربة المدارس الحقلية التي ينفذها المشروع على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد كي تعم الفائدة.

كان قد زار وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، برئاسة الدكتور حسين رأفت، مدير مشروع تعزيز الممارسات الذكية مناخياً والتنوع البيولوجي الزراعي لتحسين القدرة على التكيف للمجتمعات فى مصر العليا والدلتا، محافظة أسوان، والتقى الوفد بمدير مديرية الزراعة المهندسة أماني بدر. 

تهدف الزيارة لاختيار القرى الواعدة لتنفيذ أنشطة مشروع "تعزيز الزراعة مناخياً والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية الضعيفة"، والتي تأتي في إطار المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة"

منظمة الفاو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية محافظة الوادي الجديد أصحاب الحيازات الصغيرة لإنتاج الغذائي المستدام الدكتور عماد عوض ممثل مركز بحوث الصحراء

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