السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عروض نارية ونافورة راقصة بحفل ختام مهرجان العلمين في دورته الأولى

العلمين
العلمين

شهد حفل ختام مهرجان العلمين في دورته الأولى عروضا نارية ونافورة راقصة قبل انطلاق حفل فرقة شارموفرز التي تختم الحدث الأكبر والأقوى بالشرق الأوسط.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية، وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

يحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.

 

شارموفرز عروض نارية نافوة راقصة العلمين “العالم علمين

مواد متعلقة

التجهيزات النهائية لحفل شارموفرز بمهرجان العلمين (صور)

"الرجل الذي أكله الورق" يفتتح العروض المصرية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح

برنامج عن السيارات.. صفحة ON فيسبوك تطلق برنامج "قصة شعار رولز رويس"

محمد حماقي يتصدر ترند يوتيوب بأغنية "إيه السعادة دى"

زياد ظاظا يشعل مهرجان العلمين قبل صعود "ويجز"

قناة الحياة تذيع حفل محمد محسن بمدينة العلمين الجديدة

إقبال جماهيرى على حفل "ويجز" بمهرجان العلمين

الأحد.. دياب يتحدث عن مشواره الفني لـ"عيشها بإنرجي" على راديو NRJ

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

خسارة قاسية للأهلي.. ومحمد شريف يسجل أول أهدافه بالدوري السعودي

والد ضحية السرطان بالمنوفية: "كانت بتقولي أحضني واقرأ جنبي القرآن"

مصنعون ومنتجون: الإعفاءات الضريبية خطوة فى طريق تحويل مصر لقاعدة تصنيعية

بعد وصفه الانتخابات بالمسرحية.. "يمامة" يكشف نتائج التحقيق مع منير فخري عبدالنور

10 أخبار مفبركة بثها إعلام الجماعة الإرهابية في 30 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غيتيرش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن في كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل