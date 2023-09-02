السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الرياضة ومحافظ أسوان يشهدا فعاليات المهرجان الرياضى لرعاية الأطفال السودانيين

فعاليات المهرجان
فعاليات المهرجان الرياضى

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات المهرجان الرياضي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفولة بمركز شباب مدينة أسوان. 

مشاركة الأشقاء السودانيين 

وذلك وسط مشاركة أكثر من 150 طفل وأسرة من الأخوة الأشقاء السودانيين، وبحضور قيادات الوزارة والمحافظة، حيث يهدف المهرجان إلى توفير سبل الرعاية الترفيهية للأطفال، وإتاحة الفرصة الكاملة لهم لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية المختلفة في أجواء من الأمن والأمان على الوجه الأكمل. 

وجاء ذلك استكمالاً للجهود المتواصلة والمستمرة التي تقدمها أجهزة الدولة المصرية للوافدين من دولة السودان الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

أبناء الشعب السوداني يقدموا الشكر للرئيس 

فيما قدم الكثيرين من أبناء الشعب السوداني شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي وللأجهزة الحكومية بالدولة المصرية على الرعاية الطيبة التي يتم تقديمها لهم في كل وقت منذ الأحداث الأخيرة التي شهدتها دولتهم حيث أنهم ينعموا في مصر بكافة أوجه الدعم اللامحدود من الجميع. 

تفقد الأنشطة الرياضية

كما تفقد الوزير والمحافظ العديد من الأنشطة الرياضية والشبابية التي يتم تنفيذها بمركز شباب مدينة أسوان، فضلاً عن تفقد معرض المشغولات اليدوية. 

فعاليات المهرجان الرياضى
فعاليات المهرجان الرياضى
فعاليات المهرجان الرياضى
فعاليات المهرجان الرياضى
فعاليات المهرجان الرياضى
فعاليات المهرجان الرياضى
وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات المهرجان الرياضى وزير الشباب والرياضة فى أسوان وزير الشباب ومحافظ أسوان يتفقدا المنشأت الرياضية وزير الشباب والرياضة بمركز شباب مدينة أسوان زيارة وزير الشباب والرياضة

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