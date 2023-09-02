السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة يكشف تفاصيل تسريبات أوراق البنتاجون

عادل حمودة
عادل حمودة

كشف الإعلامي عادل حمودة، عن تفاصيل تسريبات أوراق البنتاجون، مشيرًا إلى أنه كان وراء التسريبات شخص يدعى دانيال السبيرج، ولد في شيكاغو عام 1931، وأنهى دراسته الثانوية بتفوق وكان الأول على دفعته.

وقال حمودة خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "دانيال السبيرج حصل على منحة دراسية لمدة 4 سنوات في جامعة هارفارد، وبعد الجامعة قضى 3 سنوات في سلاح مشاة البحرية الأمريكية".

وأضاف أنه منذ عام 1959 عمل السبيرج محللًا استراتيجيًا في مؤسسة راند وثيقة الصلة بالبنتاجون، وسهّل عمله في المؤسسة حصوله على المعلومات الحكومية الأكثر سرية.

وتابع: "اختاره مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي جون ماكنوتون مساعدًا له، وفي هذا المنصب عمل على الخطط السرية لتصعيد حرب فيتنام التي انضم إليها ضابطًا فيما بعد".

واستكمل: "بعد عودته من الحرب شارك في دراسة روبرت ماكنمارا السرية للغاية، حملت الدراسة عنوان صنع القرار الأمريكي في فيتنام من عام 1945 إلى عام 1968، عُرفت الدراسة فيما بعد باسم أوراق البنتاجون".

واستكمل: «إلسبيرج صور الدراسة السرية، ووصلت إلى السناتور ويليام فولبرايت فأمر بمنع نشرها، فقرر إلسبيرج تسريبها إلى نيويورك تايمز وواشنطن بوست، وحوكم بعقوبة محتملة مدتها 115 سنة سجن، لكن بعد عامين أفرج عنه وأسقطت الاتهامات الموجهة إليه".

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