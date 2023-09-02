السبت 02 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| أستاذ بالأزهر: الإصلاح سمت الرسل والأنبياء وأساس الدعوة (فيديو)

الدكتور محمد عبدالمالك
الدكتور محمد عبدالمالك

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنّه ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تشير لصلاح الأنبياء والرسل ودعوتهم للإصلاح، مستشهداً بما جاء على لسان سيدنا شعيب عليه وهو يخاطب قومه: «قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًاۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ».

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وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ الإصلاح دعا إليه الله أنبيائه ورسله، الصلاح هو سلوك طريق الهدى أو الاستقامة على ما يدعو إليه الشرع وهو صفة الأنبياء والمرسلين وسمتهم ودعوتهم كانت للإصلاح، مشيرًا إلى أن أغراض أو الجوانب التي دعا إليها القرآن الكريم في هذا الصدد، فدعاهم إلى إصلاح الاعتقاد عن طريق دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى لأننا نعلم أن ربنا فطر البشرية على التوحيد وظلت كذلك حتى جاءتها الشياطين فأبعدتها عن توحيد الله تعالى كما قال الله تعالى في كتابه تعالى: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ».

وتابع: "وردت آيات من كتاب الله في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام: «وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَاۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ»، وفي شأن بعض الأنبياء قوله سبحانه: «وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ»، وأغراض الإصلاح وجوانبه إصلاح الاعتقاد بدعوة الناس إلى التوحيد التي فطر الله عليها البشرية".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس الإصلاح ايات بينات صلاح الأنبياء والرسل الصلاح هو سلوك طريق الهدى القرآن الكريم

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