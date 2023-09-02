وزير التعليم العالي: نسعى لتطوير العلم والبحث والابتكار لتحقيق أهداف التنمية

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء السبت، المؤتمر الدولي GSW 2023 الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الجمعية الدولية للمسح التصويرى والإستشعار من البُعد ISPRS، خلال الفترة من 2 - 7 سبتمبر الجاري، بحضور عدد من قيادات الوزارات المعنية ورؤساء الجامعات المصرية والهيئات البحثية وممثلي عدد من الجهات المعنية وعدد من العلماء والباحثين من مختلف دول العالم.

وفي كلمته، أعرب وزير التعليم العالي عن اعتزازه بدعوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإنابة عنه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مثمنًا جهود الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار من البُعد والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تنظيم هذا الحدث الذي يحتشد به العديد من العلماء والباحثين في العديد من المجالات والعلوم.

وقال "عاشور" في كلمته نيابة عن رئيس الوزراء: “بداية أتقدم بالشكر بالجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار عن بعد (ISPRS) على الثقة التي أوليتموها لمصر لتنظيم هذا الحدث الهام فى مجال ليس بغريب على مصر حيث بدأت مصر هذا المجال مبكرا ففي عام 1971 تم انشاء مركز الاستشعار عن بعد تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ثم في عام 1991 أصبحت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء كهيئة مستقلة تابعة لوزارة البحث العلمي”.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "لقد تطور العمل داخل الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بإنشاء برنامج الفضاء والذي أصبح فيما بعد في عام 2018 وكالة الفضاء المصرية تتبع رئاسة الجمهورية ، ليس هذا فحسب بل أن مصر تفخر باستضافتها لمقر وكالة الفضاء الأفريقية.

وثمن جهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تنظيم هذا المؤتمر في دورته الخامسة في مصر وأتاحت الفرصة للباحثين من شتى أنحاء العالم لزيارة مصر والاستمتاع بتاريخها المجيد والإطلاع على التحديث والتطوير الذي يتم في شتى المناحي لبناء الجمهورية الجديدة.

تطوير العلم والبحث والابتكار لتحقيق أهداف التنمية

وتابع: "اننا دائما نسعى لتطوير العلم والبحث والابتكار لتحقيق أهداف التنمية للشعب المصري العظيم ومن هناك كان الاهتمام بالتكنولوجيات البازغة واستحداث القوانين والتشريعات التي تسرع وتساعد في تحقيق أهداف التنمية من استخدام تلك التكنولوجيات."

وقال "عاشور" وإذا كانت هذه المرة الأولى التي يعقد فيها هذا المؤتمر GSW في الشرق الأوسط وأفريقيا فالحمد لله لن تكون الأخيرة فقد علمت بأن الدورة القادمة 2025 سوف تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة ، كما أننا نفتخر بوجود المملكة العربية السعودية كممثل أقليمي للدول العربية في دبي الجمعية الدولية للمسح التصويري

من جانبه رحب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج بالحضور معرباً عن سعادته بالتواجد اليوم في افتتاح الملتقى بعد جهد استمر لمدة عام ونصف فى تنظيم هذا الحدث الهام بدء مع احتفالات الاكاديمية بعيدها الذهبى منذ تأسيسها عام 1972 وكان خير تتويج هو حصول الاكاديمية على تنظيم هذا الحدث الهام والذى يعقد لأول مره فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتوجه عبد الغفار بالشكر إلى رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولى على رعايته لهذا المؤتمر كما توجه بالشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كذلك الجهد المبذول من احمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى متابعه المؤتمر خطوة بخطوة.

وأشار إلى أن مصر وهى تدخل مرحلة جديدة لبناء دولة عصرية فإنها في حاجة لمثل هذه الأبحاث والدراسات والتى تلمس تطبيقاتها كل المجالات الصناعية والزراعية والانشائية ومجالات الفضاء والمساحة وغيرها من المجالات الاخرى.

واختتم كلمته متمنياً مؤتمرًا مزدهرًا ومثمرًا، يسهم بشكل كبير في تقدُّم المعرفة وتعزيز التعاون الدولي، والخروج بتوصيات وأفكار متميزة وإسهامات قيمة.