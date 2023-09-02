السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون دولى: انقلاب الجابون لا يستهدف المصالح الفرنسية

انقلاب الجابون
انقلاب الجابون

تحدث الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي، عن الموقف الفرنسي وتصريحاته منذ بداية انقلاب الجابون بالمقارنة بما حدث في النيجر.

وقال بودن خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" إن الانقلاب الذي حدث في الجابون لم يستهدف فرنسا أو المصالح الفرنسية عكس ما حدث في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وأضاف أن الأمر في الجابون أمر داخلي بخصوص الرئاسة وتفاعل المجتمع الجابوني، بينما الوضع في النيجر كان هناك تدخل أجنبي وبه جانب جيواستراتيجي في منطقة الساحل الصحراوي.

وأشار إلى أن رئيس الجابون السابق علي بونغو يمثل عائلة احتكرت الحكم لمدة 55 عامًا، مضيفًا: "الانقلابات ليست الحل لكنه أصبح من الضروري بالنسبة للشعب الجابوني إزالة هذا العائق لكي ترجع الأمور إلى وضع يمكن التعامل فيه بشكل دستوري".

الجابون انقلاب الجابون رئيس الجابون السابق علي بونغو القاهرة الإخبارية الوضع في الجابون

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