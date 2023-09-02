الأنبا بيجول يبدأ زيارة رعوية إلى بعض إيبارشيات أوروبا

أجرى الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر زيارة رعوية لبعض إيبارشيات قارة أوروبا.

وبدأ رحلته الرعوية بزيارة إيبارشية روما، وكان في استقباله في مطار روما الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما ومعه بعض من آباء الإيبارشية.

ويرافق الأنبا بيجول في رحلته الراهب القس زكريا المُحرقي.

ويقوم الأنبا بيجول بصلاة القداس الإلهي غدًا الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣م بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بمنطقة تيبرتينا.

في سياق آخر، وقعت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بروتوكول تعاون مشترك بين أسقفية الخدمات وإكليريكية دير المٌحرق ( لتنمية وخدمة المجتمعات الفقيرة)، ويشمل البروتوكول على برنامج تدريبي مخصص لطلبة الكلية يعقبه تطبيق عملي للبرامج التنموية على أرض الواقع في القرى المجاورة لدير المُحرق.

يأتي هذا التعاون تحت إشراف وتدريب أسقفية الخدمات، لتأهيل الطالب الإكليريكي ليكون كاهن مٌشبِع لشعبه في (التعليم _ المجتمع _ الوطن).