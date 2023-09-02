محمود الجوهرى.. جنرال الملاعب

قدم مسيرة رائعة مع الكرة المصرية والعربية استمرت قرابة ٦ عقود من الزمان، وهو أول من درب فريقى الأهلى والزمالك فى تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات مع الفريقين، ليصبح الراحل محمود الجوهرى أحد رموز الكرة المصرية.

تحل الذكرى الحادية عشرة لرحيل الجنرال محمود الجوهرى، غدا، بعد أن غادر عالمنا فى عام ٢٠١٢ عن عمر ناهز الـ٧٤ عامًا، فقد ولد فى ٢٠ فبراير عام ١٩٣٨، وحصل على شهادة الكلية الحربية وبكالوريوس العلوم العسكرية فى يوليو ١٩٥٧، وعمل ضابطًا بسلاح الإشارة لمدة ٢٠ عامًا، وقدم استقالته عام ١٩٧٧، وشارك خلالها فى حرب أكتوبر المجيدة.

بدأ «الجوهرى» مشواره مع الكرة ناشئًا فى الأهلى تحت ١٨ سنة خلال موسم ١٩٥٤/ ١٩٥٥، وفى العام التالى ضمه الكابتن حسين مدكور للمنتخب العسكرى أمام الاتحاد السوفيتى، فى مباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وخلال ١١ موسمًا قضاها كلاعب، حقق الجنرال ١٢ بطولة، هى ٦ بطولات دورى، و٤ كأس مصر فى ١٩٥٦ و١٩٥٨ و١٩٦١ و١٩٦٦، ودورى منطقة القاهرة ١٩٥٨، وكأس الجمهوربة المتحدة ١٩٦١.

وأصبح «الجوهرى» لاعبًا دوليًا عندما شارك فى المباراة الودية أمام منتخب ألمانيا الغربية بطل العالم ١٩٥٤، وذلك فى القاهرة عام ١٩٥٨، كما أسهم فى فوز المنتخب بكأس الأمم الإفريقية الثانية بالقاهرة، ونال لقب هداف البطولة.

وكمدرب، نجح «الجوهرى» فى الفوز بأول بطولة إفريقية فى تاريخ الأهلى، وهى دورى أبطال إفريقيا عام ١٩٨٢، كما فاز منتخب مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم إفريقيا عام ١٩٩٨، ليكون أول مدرب يفوز بالأمم الإفريقية لاعبًا ومدربًا، بعدما حصل على كأس البطولة مع منتخب مصر فى عامى ١٩٥٧ و١٩٥٩.

واستطاع الجوهرى الوصول بالمنتخب إلى كأس العالم عام ١٩٩٠، لثانى مرة فى تاريخ «الفراعنة»، وقاده كذلك للفوز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية ١٩٩٢ فى سوريا.