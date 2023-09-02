السبت 02 سبتمبر 2023
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قناة الناس| يسري جبر يوضح فوائد قصر الأمل في حياة الإنسان (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ قصر الأمل يجعل الإنسان يسارع في الطاعة ولا يسوّف في إعطاء الناس حقوقهم، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا وضع الموت أمام نصب عينيه بشكل دائم وباستمرار تجده إذا توفر لديه مال لا يماطل في سداد الديون وأدائها ولا يماطل أهل الحقوق في حقوقهم مستهشدًا بحديث الرسول صلّ الله عليه وسلم القائل: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ).

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وأضاف الدكتور يسري جبر، اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّه يجب على الإنسان عدم الممانعة والمماطلة في رد الحقوق بل يجب أن يعطي كل ذي حق حقه دون ممانعة أو مماطلة، مشيرًا إلى أن هناك حالات يمكن للإنسان أن يماطل فيها أبرزها أن يكون لديه حرص وطول أمل الذي يستثمر في أمواله ويسدد من أرباحها، مؤكدًا أن هذا الإنسان لديه أمل في أن يطول عمره حتى يسدد ما عليه.

وأوضح أنّ الإنسان الذي يتصور أنه من الممكن أن ينام ولا يستيقظ من نومه فإنه يتواصل مع صاحب الحق ويطلب منه الإتيان لأخذ حقه ويرد الحقوق بسرعة إلى أصحابها، مؤكدًا أن هذا الإنسان لا يماطل ولا يؤجل عبادة، وكذلك إذا تيسر له حج بيت الله الحرام واستطاع فإنه لا يؤجله للعام الذي يليه، وإذا وجبت عليه الزكاة في ماله أيضًا فإنه لا يؤجل إخراجها، وبالتالي فإن قصر الأمل وتوقع الموت في أي لحظة يجعل الإنسان مسارع في الخيرات ومجتنب لكل المحظورات ويعطي الحق لصاحبه ولا يماطل فيها.  

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس فوائد قصر الأمل رد الحقوق إلى الناس سداد الديون عدم الممانعة اعرف نبيك

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