السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الرابعة حيث ينافس الريدز والفرق الانجليزية في الدوري الانجليزي على اللقب والاستعداد من بداية الموسم الجديد لتقديم أداء رائع لإرضاء الجماهير ويتطلع مشجعي الريدز لمعرفة تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وموعد انطلاق المباراة.

موعد مباراة ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وتنطلق المباراة المرتقبة بين فريق ليفربول وأستون فيلا في ختام مباريات الأسبوع الرابع من جولات الدوري الانجليزي الممتاز حيث يستضيف الريدز نظيره بداية اللقاء من استاد انفيلد في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا فى الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يدفع الألماني يورجن كلوب بالتشكيل التالي لليفربول في مواجهة  أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندي روبرتسون.
  • خط الوسط: سوبو سلاي – ماك أليستر – كودي جاكبو.
  • خط الهجوم: جواو فيليكس – دييجو جوتا – لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباريات ليفربول وأستون فيلا

وتنقل قنوات بين سبورت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حيث  تنقل مباراة ليفربول وأستون فيلا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على بين سبورت على هذا التردد.

  • التردد: 11013
  • معدل الترميز: 27500
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • الاستقطاب: أفقي H
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3
  • القناة: مشفرة.

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مواعيد مباريات ليفربول في شهر سبتمبر 2023

ليفربول × أستون فيلا

الأحد 3 سبتمبر 2023

الساعة 4:00  بتوقيت مصر والسعودية

على استاد: أنفيلد

وولفرهامبتون× ليفربول

السبت 16 سبتمبر 2023

2:30  بتوقيت مصر والسعودية

على إستاد: مولينيو

ليفربول × وست هام

24 سبتمبر 2023

4:00 بتوقيت مصر والسعودية

على استاد: أنفيلد

توتنهام ×  ليفربول

30 سبتمبر 2023

7:30 بتوقيت مصر والسعودية

على استاد: توتنهام

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مركز لبفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 

4

ليفربول

3

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3

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7

أستون فيلا

3

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0

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6

+2

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا فى الدوري الإنجليزي موعد مباراة ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا ليفربول واستون القنوات الناقلة لمباريات ليفربول وأستون فيلا ليفربول مباريات الأسبوع الرابع

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