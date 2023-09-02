السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيبرس: هدفنا التتويج ببطولة إفريقيا للطائرة والتأهل لأوليمبياد باريس

تامر بيبرس
تامر بيبرس

أكد تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس بعثة المنتخب في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، أن منتخبنا وصل لأفضل حالة فنية وبدنية قبل ساعات من انطلاق الحدث الإفريقي.

وقال تامر بيبرس إن منتخب مصر بدأ برنامج الإعداد للبطولة منذ ثلاثة أشهر، وتحديدًا عقب انتهاء بطولتي الدوري والكأس مباشرة، ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر في توفير برنامج إعداد مميز للفراعنة.

وأضاف أنه تم ضم أفضل العناصر الذين قدموا أداء جيد في الدوري والكأس، بالإضافة إلى عناصر  المحترفين، وخاض المنتخب معسكرات خارجية في تركيا وسلوفينيا ومقدونيا، وشارك في العديد من المباريات الودية، وكان عدد اللاعبين المشاركين في المعسكر الخارجي 18 لاعبًا.

وتابع بيبرس: "المدير الفني للمنتخب المصري الإيطالي فلافيو جيونيلي اختار اللاعبين الأفضل هذا الموسم القرار الفني الأول  والأخير لجهاز الفراعنة. وركز الجهاز الفني على ضم عناصر شبابية، بالإضافة لمجموعة من كبار اللاعبين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للعناصر الشبابية الذين يمثلون مستقبل كرة الطائرة في مصر".

وكشف عضو المجلس ورئيس البعثة عن أن هدف الفراعنة التتويج بلقب البطولة الإفريقية، بالإضافة للهدف الأهم وهو التأهل إلى أوليمبياد باريس 2024.

وخاض المنتخب المصري للكرة الطائرة مباراتين وديتين أمام المنتخبين الليبي، والمغربي في إطار حرص الجهاز الفني الاطمئنان على حالة اللاعبين قبل ساعات من المشاركة بالبطولة.

واستقر الجهاز الفني للفراعنة  بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي على القائمة  النهائية التى ستمثل مصر في البطولة.

وجاءت على النحو التالي: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبدالرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

عضو المجلس بيبرس ياسر قمر المهندس ياسر قمر تامر بيبرس

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