السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيران تعلن احتجاز سفينة محملة بوقود مهرب فى مياه الخليج

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة محملة بالوقود المهرب

أعلن رئيس دائرة القضاء بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران، مجتبى قهرماني، اليوم السبت، "احتجاز سفينة محملة بوقود مهرب في مياه الخليج، من قبل القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني".

 

وقال قهرماني، إنه تم "اعتقال 4 أشخاص على صلة بهذه القضية، وكشف وضبط شحنة تزيد على 50 ألف لتر من الوقود المهرب كانت على متن هذه السفينة عند احتجازها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

 

مصادرة شحنة الوقود

ولفت المسئول القضائي إلى أنه "سيتم بعد الاجراءات القانونية اللازمة بحق هذه السفينة، تحديد العقوبات والغريمة اللازمة، ومصادرة شحنة الوقود المهربة لمصلحة الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية".

 

وكانت إيران حاولت السيطرة على ناقلتي نفط قرب المضيق، الشهر الماضي، وفتحت النار على إحداهما، وفق الوكالة، وهو ما نفته طهران.

 

وأعلن الحرس الثوري الإيراني "احتجاز ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه إيران الجنوبية".

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وقال قائد المنطقة الثانية التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان زيراهي، إن "هذه الناقلة كانت تحظى بدعم عسكري أمريكي"، مشيرًا إلى أنه "بفضل اليقظة والدقة والسلوك المهني والقوي لقوات بحرية الحرس الثوري، فشلت الممارسات غير القانونية وغير المهنية للأمريكيين في الخليج"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

 

من جهتها، ذكرت البحرية الأمريكية أن قواتها أحبطت محاولة طهران الاستيلاء على ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز.

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البيت الأبيض عن حادث ناقلتى النفط بمضيق هرمز: سنرد على عدوان إيران

وقال تيم هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، إن سفينتين إيرانيتين حاولتا اعتراض الناقلتين، موضحا أنه "تم إطلاق النار على إحداهما"، لمنع عملية الاستيلاء.

 

وأكد أن إطلاق النار على السفينة الإيرانية لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار جسيمة، معلنا أن البحرية الإيرانية تراجعت بعد استجابة البحرية الأمريكية لإشارات الاستغاثة من الناقلتين النفطيتين اللتين واصلتا رحلتيهما بشكل طبيعي.

 

وذكرت البحرية الأمريكية أن إيران "احتجزت 5 سفن تجارية على الأقل خلال العامين الماضيين، كما اعترضت عدة سفن أخرى"، لافتة إلى أن غالبية الحوادث وقعت في نطاق مضيق هرمز.

 

الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينة محملة بالوقود المهرب مياه الخليج لشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية دائرة القضاء بمحافظة هرمزكان

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