تعرف على أبرز صفقات اليوم الأخير من الميركاتو الأوروبي
أسدل الستار مساء أمس على الميركاتو الأوروبي في الدوريات الأوروبية لموسم 2023-2024، حيث نشط البريميرليج في ساعاته الأخيرة.
وأصبح البريميرليج يمتلك أغلى الصفقات في الميركاتو الصيفي، حيث وصل حجم الإنفاق إلى قرابة الـ 3 مليار يورو.
وفي السطور التالية نستعرض أبرز الصفقات في اليوم الأخير من الميركاتو..
تعرف على أبرز صفقات اليوم الأخير من الميركاتو الأوروبي
-راندال كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 95 مليون يورو.
-جواو فيليكس من أتلتيكو مديد إلى برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة
-جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى برشلونة على سبيل الإعارة
-عبد الصمد الزلزولي من برشلونة إلى ريال بيتيس مقابل 8 ملايين يورو
-ماسون جرينوود إلى خيتافي الإسباني في صفقة انتقال حر
-سفيان أمرابط وريجيليون من فيورنتينا الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة
-ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو
-ريان جرافنبرج من بايرن ميونخ الألماني إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 45 مليون يورو
-أنسو فاتي من برشلونة إلى برايتون على سبيل الإعارة
-ديفوك أوريجي من ميلان الإيطالي إلى نوتنجهام فوريست على سبيل الإعارة.
-برينان جونسون من برينتفورد إلى توتنهام مقابل 50 مليون يورو.