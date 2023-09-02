السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على أبرز صفقات اليوم الأخير من الميركاتو الأوروبي

برينان جونسون
برينان جونسون

أسدل الستار مساء أمس على الميركاتو الأوروبي في الدوريات الأوروبية لموسم 2023-2024، حيث نشط البريميرليج في ساعاته الأخيرة.

وأصبح البريميرليج يمتلك أغلى الصفقات في الميركاتو الصيفي، حيث وصل حجم الإنفاق إلى قرابة الـ 3 مليار يورو.

 

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الصفقات في اليوم الأخير من الميركاتو..

تعرف على أبرز صفقات اليوم الأخير من الميركاتو الأوروبي

 

-راندال كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 95 مليون يورو.

-جواو فيليكس من أتلتيكو مديد إلى برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة

-جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى برشلونة على سبيل الإعارة

-عبد الصمد الزلزولي من برشلونة إلى ريال بيتيس  مقابل 8 ملايين يورو

-ماسون جرينوود إلى خيتافي الإسباني في صفقة انتقال حر

-سفيان أمرابط وريجيليون من فيورنتينا الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة

-ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو

-ريان جرافنبرج من بايرن ميونخ الألماني إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 45 مليون يورو

-أنسو فاتي من برشلونة إلى برايتون على سبيل الإعارة

-ديفوك أوريجي من ميلان الإيطالي إلى نوتنجهام فوريست على سبيل الإعارة.

-برينان جونسون من برينتفورد إلى توتنهام مقابل 50 مليون يورو.

أبرز صفقات اليوم الأخير من الميركاتو الأوروبي الميركاتو الأوروبي الدوريات الأوروبية موسم 2023-2024 البريميرليج

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