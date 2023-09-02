أسدل الستار مساء أمس على الميركاتو الأوروبي في الدوريات الأوروبية لموسم 2023-2024، حيث نشط البريميرليج في ساعاته الأخيرة.

وأصبح البريميرليج يمتلك أغلى الصفقات في الميركاتو الصيفي، حيث وصل حجم الإنفاق إلى قرابة الـ 3 مليار يورو.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الصفقات في اليوم الأخير من الميركاتو..

تعرف على أبرز صفقات اليوم الأخير من الميركاتو الأوروبي

-راندال كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 95 مليون يورو.

-جواو فيليكس من أتلتيكو مديد إلى برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة

-جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى برشلونة على سبيل الإعارة

-عبد الصمد الزلزولي من برشلونة إلى ريال بيتيس مقابل 8 ملايين يورو

-ماسون جرينوود إلى خيتافي الإسباني في صفقة انتقال حر

-سفيان أمرابط وريجيليون من فيورنتينا الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة

-ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو

-ريان جرافنبرج من بايرن ميونخ الألماني إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 45 مليون يورو

-أنسو فاتي من برشلونة إلى برايتون على سبيل الإعارة

-ديفوك أوريجي من ميلان الإيطالي إلى نوتنجهام فوريست على سبيل الإعارة.

-برينان جونسون من برينتفورد إلى توتنهام مقابل 50 مليون يورو.