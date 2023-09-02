جمال رائف: جهود الدولة لتنمية محافظات الصعيد غير مسبوقة

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الأرقام تعكس الإرادة السياسية لتنمية محافظات الصعيد، وهذه المشروعات تشهد طفرة منذ عام 2014 والتي شهدت تنمية غير مسبوقة في صعيد مصر.

وأضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة خصصت 71.4 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد، وهذا دليل على قوة الإرادة السياسية وسعيها المستمر لتنمية الصعيد، حيث وضعت القيادة السياسية الصعيد على خارطة التنمية الشاملة، وهذا أمر غير مسبوق.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن تنمية محافظات الصعيد شملت البنية التحتية والطرق والمحاور، وشبكات الصرف ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى التنمية الزراعية والصناعية، مشددًا على أن ما تحدثه الدولة من تنمية، يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، وجذب المستثمرين للعمل داخل محافظات الصعيد.