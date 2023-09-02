السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال رائف: جهود الدولة لتنمية محافظات الصعيد غير مسبوقة

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال رائف

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الأرقام تعكس الإرادة  السياسية لتنمية محافظات الصعيد، وهذه المشروعات  تشهد طفرة منذ عام 2014 والتي شهدت تنمية غير مسبوقة في صعيد مصر.

وأضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة خصصت 71.4 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد، وهذا دليل على قوة الإرادة السياسية وسعيها المستمر لتنمية الصعيد، حيث وضعت القيادة السياسية الصعيد على خارطة التنمية الشاملة، وهذا أمر غير مسبوق.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن تنمية محافظات الصعيد شملت البنية التحتية والطرق والمحاور، وشبكات الصرف ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى التنمية الزراعية والصناعية، مشددًا على أن ما تحدثه الدولة من تنمية، يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، وجذب المستثمرين للعمل داخل محافظات الصعيد.

الباحث السياسي جمال رائف إعادة تخطيط محافظات الصعيد عرضي ا بدور هيئة تنمية الصعيد الدولة المصرية “حياة كريمة”

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"ورم أمريكا الخبيث".. نانسى بيلوسى تهاجم ترامب وتدعو الجمهوريين للتخلى عنه

"بسبب غيرة العمل".. عامل يقتل زميله بآلة حادة والنيابة تحيله لـ"الجنايات"

لمنع رحيله مجانًا.. الأهلى يوافق على طلب لوهافر الفرنسى بشأن لاعبه الشاب

انتظام حركة المرور بالمحاور والشوارع الرئيسية فى القاهرة والجيزة

"العميل صفر" لـ أكرم حسنى يتصدر قائمة إيرادات السينما أمس الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة