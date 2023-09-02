"القاهرة الإخبارية": روسيا تُسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بيلجورود

أعلنت الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بيلجورود، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

روسيا قصفت مركزًا أوكرانيًا للتحكم في الطائرات دون طيار

وقال المتحدث باسم المجموعة القتالية الشرقية الروسية، أوليج تشيخوف، إن مدفعية المجموعة القتالية قصفت مركزًا أوكرانيًا للتحكم في الطائرات دون طيار في جنوب جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف تشيخوف، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن المدفعية الصاروخية أصابت مركز قيادة وحدات الدفاع الإقليمي الأوكرانية في المنطقة الواقعة غرب (فريميفكا)، وهي نقطة قوة بها محطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية بالقرب من (نوفوداروفكا)، ونقطة مراقبة للطيران الأوكراني دون طيار شمال (فلاديميروفكا).

وأشار إلى أن الوحدات الأمامية للمجموعة القتالية قامت بضرب القوات الأوكرانية من أجل منع عملياتها الهجومية، وضربت الطائرات مجموعات من أفراد الجيش الأوكراني في مناطق "ستارومايورسكوي وأوروزاينوي ونوفوميخيلوفكا وشمال فلاديميروفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية.