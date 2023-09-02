خدمة الشباب الإيبارشي تُنظم ندوة "إعمال العقل في الدين" بسوهاج

ترأس الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الندوة التي نظمتها خدمة الشباب الإيبارشي بسوهاج، والتي جاءت تحت عنوان "إعمال العقل في الدين" بطهطا، وذلك بحضور ٥٠ شابًا وشابة من مختلف رعايا الإيبارشية.

وفي اليوم الأول التقى الشباب مع صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الإيبارشية.

حاضر الشباب في هذه الندوة الأب جوزيف منير مدرس العقيدة بالمعهد الاكليريكي بالمعادي، تضمنت الندوة عدد من الموضوعات منها تعريف الخلاص في الكتاب المقدس في العهد القديم والجديد، الذبيحة والكفارة، الخلاص في يسوع المسيح، شمولية الخلاص، الخطية والخلاص منها، الفداء والعدالة الإلهية، موت المسيح وصليبه، خلاص غير المؤمنين، خلاص العذراء مريم.

الأنبا توما حبيب يشهد حفل الخريجين الخزندارية

ومن جهته؛ شهد صاحب الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج حفل تكريم الخريجين بكنيسة السيدة العذراء مريم بالخزندارية بطهطا، بحضور الآباء القمص أنطونيوس سبع الليل والأب إبرام نوح رعاة الكنيسة، والأب عمانوئيل محروص، والأخوات الراهبات وجمع من شعب الكنيسة.

وفي كلمته تحدث الأب المطران إلى الخريجين مقدماً لهم التهنئة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى أهدافهم في الحياة العملية.

لقاء التعليم الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية

كانت قد نظمت المطرانية سوهاج للأقباط الكاثوليك لقاء "التعليم الإجتماعي للكنيسة الكاثوليكية" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الهوية الكاثوليكية العاملة بنطاق محافظة سوهاج مؤسسة كاريتاس مصر وجمعية الصعيد للتربية والتنمية، وبحضور الأب ارميا عياد والأب يوحنا زكريا.

وافتتح اللقاء الأنبا توما بكلمة تحدث فيها عن العمل الإجتماعي للكنيسة من منظور روحي وتطرق نيافته لثلاث محاور وهي الانسان والقرب من الإنسان والعمل من أجل الإنسان.

كما جرى لقاء مع الأب يوحنا زكريا بعنوان العمل الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية وتطرق للتعاليم الكاثوليكية المتعلقة بمسائل كرامة الإنسان والصالح العام في المجتمع، والدور الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية في المجتمعات.