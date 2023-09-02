السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصطفى محمد يسجل فى تعادل نانت مع مارسيليا بالدورى الفرنسى

هدف مصطفى محمد في
هدف مصطفى محمد في مارسيليا

تعادل فريق نانت الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمدـ ضيفه أوليمبيك مارسيليا الفرنسي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وواصل فريق نانت نزيف النقاط المستمر على الرغم من تألق مصطفى محمد الذي سجل 4 أهداف خلال 4 مواجهات مع فريقه.

اقرأ أيضا.. مصطفى محمد يفوز بجائزة أفضل لاعب في نانت خلال أغسطس
 

تقدم مبكر لصالح مارسيليا ومصطفى محمد يتعادل

فريق مارسيليا بدأ المباراة بقوة وتمكن من إحراز هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب إسماعيلا سار.

جاء الهدف بعد تسديدة قوية تصدى لها حارس نانت قبل أن يتابعها السنغالي بتسديدة مماثلة لكن في الشباك.

واستكمل فريق نانت المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد اللاعب باستيان في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة.

وتمكن مصطفى محمد من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39، بعدما استقبل تمريرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يستدير بجسمه ويسدد الكرة بوضع مائل على يسار الحارس.

وشارك مصطفى محمد في المباراة حتى الدقيقة 73 من عمر المباراة قبل أن يغادر ويشارك إجناتيوس جاناجو بدلاً منه.

وحصد فريق نانت النقطة الثانية في المركز الخامس عشر، في حين صار مارسيليا في الصدارة مؤقتًا برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين.

اقرأ أيضا.. فى ليلة تألق مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع موناكو 3- 3 بالدورى الفرنسى


مصطفى محمد يشارك بن يدر صدارة الهدافين

وتصدر مصطفى محمد جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي متساويًا مع وسام بن يدر مهاجم موناكو ولكل لاعب 4 أهداف.

وجاء أهداف مصطفى محمد في شباك تولوز وموناكو ومارسيليا.

وتفوق مصطفى محمد ووسام بن يدر على كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي أحرز 3 أهداف.

اللاعب مصطفى محمد نانت مارسيليا الفرنسي مباراة نانت ومارسيليا الدوري الفرنسي

مواد متعلقة

مصطفى محمد يفوز بجائزة أفضل لاعب في نانت خلال أغسطس

فى ليلة تألق مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع موناكو 3- 3 بالدورى الفرنسى

الدورى الفرنسى: مصطفى محمد يشارك فى خسارة نانت أمام ليل بثنائية

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

تفاصيل مقتل سيدة على يد أسرة مسجلة خطر فى الإسكندرية

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

أكاذيب الإرهابية.. مصدر أمنى ينفى وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات

كامل وشوقى يعزيان عمرو عبدالجليل فى شقيقه

الجارديان تنشر أبرز معلومات عن محمد الفايد وتفاصيل مسيرته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة