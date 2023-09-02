مصطفى محمد يسجل فى تعادل نانت مع مارسيليا بالدورى الفرنسى

تعادل فريق نانت الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمدـ ضيفه أوليمبيك مارسيليا الفرنسي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وواصل فريق نانت نزيف النقاط المستمر على الرغم من تألق مصطفى محمد الذي سجل 4 أهداف خلال 4 مواجهات مع فريقه.

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تقدم مبكر لصالح مارسيليا ومصطفى محمد يتعادل

فريق مارسيليا بدأ المباراة بقوة وتمكن من إحراز هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب إسماعيلا سار.

جاء الهدف بعد تسديدة قوية تصدى لها حارس نانت قبل أن يتابعها السنغالي بتسديدة مماثلة لكن في الشباك.

واستكمل فريق نانت المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد اللاعب باستيان في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة.

وتمكن مصطفى محمد من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39، بعدما استقبل تمريرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يستدير بجسمه ويسدد الكرة بوضع مائل على يسار الحارس.

وشارك مصطفى محمد في المباراة حتى الدقيقة 73 من عمر المباراة قبل أن يغادر ويشارك إجناتيوس جاناجو بدلاً منه.

وحصد فريق نانت النقطة الثانية في المركز الخامس عشر، في حين صار مارسيليا في الصدارة مؤقتًا برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين.

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مصطفى محمد يشارك بن يدر صدارة الهدافين

وتصدر مصطفى محمد جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي متساويًا مع وسام بن يدر مهاجم موناكو ولكل لاعب 4 أهداف.

وجاء أهداف مصطفى محمد في شباك تولوز وموناكو ومارسيليا.

وتفوق مصطفى محمد ووسام بن يدر على كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي أحرز 3 أهداف.