السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على شركة روسية ومواطن روسى وآخر كورى شمالى

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شركة روسية ومواطن روسى وآخر كورى شمالي؛ وذلك لتورطهم فى دعم برنامج أسلحة الدمار الشامل فى بيونج يانج.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون- فى بيان، أوردته قناة "الحرة" الفضائية الأمريكية- "ستواصل الولايات المتحدة التنسيق بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية واليابان، ضمن جهودنا الجماعية لمكافحة الأنشطة غير القانونية والمدمرة التى تقوم بها كوريا الشمالية".

وبالتنسيق مع كوريا الجنوبية واليابان فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فردين وكيان واحد - جون جين يونج من كوريا الشمالية، وسيرجى ميخائيلوفيتش كوزلوف من روسيا، وشركة "إنتليكت"؛ لتورطهم فى تمويل التطوير غير القانونى للأسلحة فى كوريا الشمالية.

وتأتى العقوبات الأمريكية الجديدة ردا على محاولة كوريا الشمالية الأخيرة إطلاق قمر اصطناعى للاستطلاع فى مدار الأرض.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، جرى تشديدها 3 مرات عام 2017، وذلك لإجبار بيونج يانج على وقف برامج التسلح النووى والباليستي.

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