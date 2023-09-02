السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: طلب الدنمارك تقليص عدد موظفى السفارة "مظهر عدائى" آخر تجاه موسكو

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أن طلب الدنمارك من روسيا تقليص عدد موظفى سفارتها فى كوبنهاجن من 15 دبلوماسيا إلى 5 فقط هو "مظهر آخر للمواقف العدائية تجاه موسكو".

وقالت ماريا زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الجمعة، "إننا نعتبر طلب السلطات الدنماركية خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين العاملين فى السفارة الروسية فى كوبنهاجن من 15 إلى خمسة أشخاص بمثابة تجل آخر لمظاهر المواقف العدائية التى تتبناها القيادة الدنماركية تجاه بلدنا".

وشددت زاخاروفا، بحسب بيان الخارجية الروسية، على أن موسكو "ستعمل على استخلاص الاستنتاجات اللازمة من هذا الأمر".

يشار إلى أنه فى وقت سابق من اليوم طلبت وزارة الخارجية الدنماركية بتخفيض عدد موظفى السفارة الروسية فى كوبنهاجن.

ومن المحدد فى هذا الإطار أن يتم الإبقاء على 5 دبلوماسيين و20 موظفا بالحد الأقصى،علما أنه يتوجب تخفيض عدد الموظفين فى موعد أقصاه 29 سبتمبر الجاري.

وقد قامت الحكومة الروسية فى يوليو من العام الماضي، بتوسيع قائمة الدول غير الصديقة التى يتم اتخاذ الإجراءات المضادة ضدها. وتشمل: اليونان وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا والدنمارك.

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

تفاصيل مقتل سيدة على يد أسرة مسجلة خطر فى الإسكندرية

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

أكاذيب الإرهابية.. مصدر أمنى ينفى وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات

كامل وشوقى يعزيان عمرو عبدالجليل فى شقيقه

الجارديان تنشر أبرز معلومات عن محمد الفايد وتفاصيل مسيرته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة