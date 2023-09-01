الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بدرة: الصناعة عصب والعمود الفقري للوضع الاقتصادي

الدكتور مصطفى بدرة
الدكتور مصطفى بدرة

أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، لماذا تعد الصناعة هي العمود الفقري للوضع الاقتصادي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن الصناعة عصب الاقتصاد، وهي العمود الفقري للوضع الاقتصادي.

وأضاف أن الصناعة أهم اهتمامات المصريين، موضحاً أن مصر متأثره بما حدث في عام 2011، لأنه تم إغلاق 1500 مصنع لم تستطع الدولة تعويضهم حتى الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الدولة ساعدت في مضاعفة عدد الشركات والمؤسسات التي تحقق جزء من الاكتفاء الذاتي والذي يوفر جزء من الصناعات والذي يوفر علي الدولة زيادة في التشغيل وتقليل البطالة وتوفير العملة الصعبة وتقليل حجم الاستيراد العشوائي لمصر.

وأكد أن الدولة قامت بعدد من الترتيبات منها إعادة الثقة للمستثمرين وتوفير الطاقة، وإعادة الثقة في النظام المصرفي بعد إغلاق عدد من الشركات، موضحاً أن الدولة تسعي دائماً علي أن تكون بمرونة مع الأسواق الداخلية والخارجية في الاستجابة للمصانع.

مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي مصر جديدة Etc الصناعة

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