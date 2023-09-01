الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوالمجد: في 2007 تم إطلاق أول قمر صناعي مصري وتشغيله

الدكتور إسلام أبو
الدكتور إسلام أبو المجد

كشف الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، عن دور الهيئة في المشروعات التنموية للدولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إنه في 2007 تم إطلاق أول قمر صناعي مصري، وتم تشغيله لما يزيد عن ثلاث سنوات.

وأكد علي أهمية تطبيقات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية في استكشاف وإدارة الموارد لدعم متخذي القرار في قطاعات التنمية المختلفة.

وأشار إلى التزام الهيئة بتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة داعمة وجذابة وفعالة لتلبية احتياجات الباحثين وطلاب الجامعات في مجال علوم الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

مصر جديدة إسلام أبو المجد Etc ضياء رشوان

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