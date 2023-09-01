مدحت بشاى: لن تحقق المواطنة إلا جرأة الرئيس السيسى

قال مدحت بشاي، الكاتب الصحفي، إنه سبق الحديث عن المواطنة وصدرت تقارير عن كيفية ترسيخ المواطنة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلا أنه لم يتم تفعيل أي شيء على أرض الواقع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه كتب مقاله "ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة"، للدعوة لعدم تضييع الفرص، لأن مجلس الشورى في عهد مبارك أصدر تقريرًا لإصلاح مشاكل المواطنة لم يتم تفعيله، وصدرت وثائق الأزهر، ولم يتم تفعيلها.

جرأة الرئيس السيسي السبيل الوحيد لتحقيق المواطنة

وأردف: "في عهد الرئيس السيسي تجاوز مسائل إدارية والتعامل مع مؤسسات الحكومة، قال نحتاج ثورة ثقافية وإصلاحًا دينيًا وإصلاحًا إعلاميًا، ولم تكن مجرد إعلانات، وإنما ذهب مباشرة لبناء الكنائس والذهاب للكاتدرائية وتهنئة الأقباط، فرأينا عودة المواطن القبطي للحضور الوطني، وعمل على تفعيل المجتمع المدني، وتفعيل المؤسسات الخاصة".

وتابع: "الإصلاح أصبح له ظل على الأرض، فدعونا لا نضيع الفرص، ولتكمل إشراقات المواطنة، التي لن يحققها إلا رئيس مؤمن بالمواطنة، والسلام الاجتماعي الذي هو سبيلنا للوصول لأمة متصالحة مع نفسها تدعم التقدم، تمنيت على الرئيس يكمل المسيرة، لأن تمكين الأقباط من حقوقهم لن يحققه إلا جرأة الرئيس السيسي، ودعوته للحوار الوطني من ضمن إشارات المواطنة، وما صدر عنها من دعوة لإنشاء مفوضية عدم التمييز".

وختم: "لم نكن موجودين في الإعلام ولا التعليم ولا المناهج، الحقب القبطية غير موجودة، لذا نحتاج رئيسًا يُعلم دور المواطنة".