مهرجان العلمين.. تنظيم ناجح واحترافى لبطولات «البادل» و«التيك بول» والتجديف

جرى تنظيم عدة بطولات رياضية ضخمة على هامش مهرجان العلمين الجديدة، حيث جرى تنظيم بطولة عالمية للتيك بول للمرة الأولى فى مصر، بمشاركة أكثر من ٦٠ لاعبًا، حيث شارك فيها نجوم عالميون أمثال اللاعبتين نتاليا ومايا، وأسدل الستار على البطولة بتكريم الفائزين فى احتفالية ضخمة يوم ١٥ يوليو الماضى.

كما أقيمت مباريات بطولة تحدى الجيل الذهبى لكرة القدم الشاطئية بين ٤ فرق من نجوم منتخب مصر السابقين، ووصل للنهائى فريقا «محمد فضل» و«الكابيتانو حسام غالى».

وضم فريق «فضل»: الكابتن خالد بيبو ونجله عمرو، وشريف عبدالفضيل ووائل رياض وأمير عبدالحميد وعادل مصطفى، بينما ضم فريق «الكابيتانو»: أمير توفيق وسيد معوض وعماد متعب ومحمد ناجى جدو ووليد سليمان، ونجح «الكابيتانو» فى حسم المباراة النهائية لصالحه بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة.

وأقيمت أيضًا بطولة دولية لرياضة البادل شارك فيها أكثر من ١٠٠ لاعب من كل أنحاء العالم، فى طفرة ونقلة كبيرة للعبة التى بدأت تنتشر فى مصر خلال السنوات الماضية بشكل كبير وحققت نجاحًا كبيرًا.

وشملت الفعاليات البطولة الدولية للترايثلون، وهى عبارة عن لعبة من ٣ رياضات، بمشاركة عدد كبير من أهم لاعبى اللعبة حول العالم الذين أشادوا بالتنظيم والاستقبال والمدينة الساحلية.

وأقيمت الفعاليات على مدار يومين حتى تم الإعلان عن الفائزين وتسليمهم الجوائز فى احتفاليات ضخمة ومميزة، كما شهدت الفعاليات وجود قادة الشباب والرياضة على رأسهم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وعلى أرض مدينة العلمين الجديدة أقيمت أيضًا فعاليات البطولة العربية للجودو التى شهدت مشاركة ما يقرب من ٤٠٠ لاعب من ١٨ اتحادًا عربيًا وسط إشادات كبيرة بداية من الوصول وصولًا لمستوى التنظيم والاستقبال.

وتم تنظيم البطولة على أرضية صالة العلمين العملاقة بين كل الأوزان وخرجت البطولة بصورة مشرفة أبهرت الوفود العربية التى شاركت فى المهرجان.

أيضًا أقيمت بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات، على مدار ٤ أيام، وسط حضور جماهيرى مميز، حيث حققت البطولة نجاحًا كبيرًا واستطاعت أن تجذب الكثير من محبى اللعبة حول العالم.

ونظمت إدارة مهرجان العلمين بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد التجديف البطولة المفتوحة للتجديف على شواطئ المدينة التى استمرت ٣ أيام بمشاركة ما يقرب من ١٠٠ لاعب من الجنسين بكل منافسات اللعبة ونُقلت البطولة على الهواء مباشرة.