مهرجان العلمين| مشاركة نادرة لنجم الراب العالمى روس.. وحضور جماهيرى كبير

قدم نجم الراب العالمى روس حفلًا غنائيًا ضخمًا حضره الآلاف داخل مدينة العلمين الجديدة، وشاهده الملايين أمام الشاشات ومن خلال فيديوهات مواقع التواصل الاجتماعى.

واحتشد الجمهور بمنطقة «العلمين أرينا» بالآلاف، حيث نفدت تذاكر الحفل بالكامل خلال الساعات الأولى لطرح التذاكر على موقع «تذكرتى»، لما له من شعبية جارفة، خاصة لدى فئة الشباب حول العالم.

وبدأ «الدى جيه كالفيناتيل» الحفل من خلال مقطوعات موسيقية تفاعل معها الجمهور بشكل كبير خلال الدقائق الأولى للحفل.

وكان دخول المطرب العالمى مختلفًا ومميزًا وسط عاصفة من تصفيق الجمهور، امتدت لفترة طويلة، حيث دخل بعد فترة من تقديم مقطوعات موسيقية مختارة بعناية من أفضل أعماله.

وحرص «روس» على شكر الجمهور على الحضور بهذا العدد الغفير، معبرًا عن سعادته بلقاء الجمهور المصرى ووجود عدد كبير من معجبيه.

كما نشر عددًا من الصور ومقاطع الفيديو على مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى من رحلته إلى مصر، ونجاح حفله الغنائى الضخم الذى تفاعل معه الجمهور العربى بشكل كبير.