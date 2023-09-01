الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان العلمين| مشاركة نادرة لنجم الراب العالمى روس.. وحضور جماهيرى كبير

روس
روس

قدم نجم الراب العالمى روس حفلًا غنائيًا ضخمًا حضره الآلاف داخل مدينة العلمين الجديدة، وشاهده الملايين أمام الشاشات ومن خلال فيديوهات مواقع التواصل الاجتماعى.

واحتشد الجمهور بمنطقة «العلمين أرينا» بالآلاف، حيث نفدت تذاكر الحفل بالكامل خلال الساعات الأولى لطرح التذاكر على موقع «تذكرتى»، لما له من شعبية جارفة، خاصة لدى فئة الشباب حول العالم.

وبدأ «الدى جيه كالفيناتيل» الحفل من خلال مقطوعات موسيقية تفاعل معها الجمهور بشكل كبير خلال الدقائق الأولى للحفل.

وكان دخول المطرب العالمى مختلفًا ومميزًا وسط عاصفة من تصفيق الجمهور، امتدت لفترة طويلة، حيث دخل بعد فترة من تقديم مقطوعات موسيقية مختارة بعناية من أفضل أعماله.

وحرص «روس» على شكر الجمهور على الحضور بهذا العدد الغفير، معبرًا عن سعادته بلقاء الجمهور المصرى ووجود عدد كبير من معجبيه.

كما نشر عددًا من الصور ومقاطع الفيديو على مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى من رحلته إلى مصر، ونجاح حفله الغنائى الضخم الذى تفاعل معه الجمهور العربى بشكل كبير.

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

العلمين قبلة جديدة للاستثمارات.. مطورون عقاريون: «مقومات حولتها لمدينة عالمية»

بحضور الفنانين.. انتهاء عزاء شقيق عمرو عبدالجليل

الهلال يهزم اتحاد جدة ويعتلى صدارة الدورى السعودى

صرف معاشات شهر سبتمبر في مصر 2023 مضاف إليه الزيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة