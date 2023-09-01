بهجة «العلمين».. أقوى الحفلات فى «ليالى» ختام المهرجان

قبل أن يكتب مهرجان العلمين الجديدة سطره الأخير، قرر القائمون عليه أن يكون ختامه من نوع خاص، على مدار ٣ أيام متواصلة، منذ مساء أمس الأول.

وأحيا عدد من النجوم الذين يغلب عليهم الطابع الشعبى ٤ حفلات دفعة واحدة، مساء أمس الأول، فى ليلة من أضخم ليالى مهرجان العلمين الجديدة.

البداية كانت بالمطرب «أبو» على مسرح «العلمين أرينا»، الذى حرص على الحديث مع الجمهور بمجرد صعوده خشبة المسرح، قائلًا: «مبسوط جدًا إنى معاكم، وأتمنى كمان إنكم كلكم تكونوا مبسوطين».

وبدأ «أبو» حفله بأغنيته الشهيرة «عيش يا قلبى» وسط تفاعل كبير من الجمهور الذى يحضر الحفل، قبل أن يواصل تقديم عدد من أغانيه المميزة، مثل «هوليلا»، التى تراقص الجمهور على موسيقاها.

كما قدم واحدة من أهم الأغنيات التى تسببت فى شهرته ومعرفة الجمهور به وهى «٣ دقات»، وذلك بأداء رشيق كما عود جمهوره، قبل أن يتوقف للحديث عن مدينة العلمين الجديدة، التى وصفها بأنها «مدينة عالمية ساحرة»، معبرًا عن سعادته بالمشاركة فى مهرجان العلمين الجديدة من خلال هذا الحفل.

واختتم «أبو» حفله فى مهرجان العلمين الجديدة بأغنية «محتار»، بعد فاصل من الأغنيات التى يحبها الجمهور، دفعته للتفاعل معها بالرقص حتى موعد انتهاء الحفل.

بعدها صعد المطرب عمر كمال إلى خشبة المسرح لتقديم حفله فى مهرجان العلمين الجديدة، وسط وصلة رقص من الجمهور على أنغام أغنيته «لغبطيطا».

وحرص «كمال» على تحية الجمهور الذى حضر الحفل بأعداد كبيرة، وأعرب عن سعادته بالمشاركة فى المهرجان، قبل أن يغنى أغنية «ضيعنا»، التى قدمها مع النجم عبدالباسط حمودة قبل أشهر.

كما قدم عمر كمال أغنيته الشهيرة «بهوايا»، التى اشتهر بها رفقة المطرب الشعبى حسن شاكوش، إلى جانب عدد من أغانى النجم محمد فؤاد، مثل «أنا لو حبيبك»، فضلًا عن أغنية «أنت اخترت» للمطرب تامر عاشور.

وقدم الفريق الغنائى «دوبل زوكش» فاصلًا من أشهر أغانيه التى ارتبط بها الجمهور، خلال حفل غنائى فى مهرجان العلمين الجديدة، وسط أجواء راقصة.

وكانت على رأس الأغانى التى قدمها الفريق أغنية «على الحديدة»، وغيرها من الأغانى الأخرى، فى فاصل من أغانى «المهرجانات» المنتشرة بشكل واسع بين الشباب، وهو ما تكرر فى الفقرة التالية مع فريق «الصواريخ».

وقدم نجم «الراب» ويجز واحدة من أهم ليالى مهرجان العلمين الجديدة، أمس، وسط إقبال كبير من الجمهور على شراء تذاكر الحفل، حتى نفدت بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع «تذكرتى».

وقدم ويجز خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه التى عرفه بها الجمهور خلال الفترة الماضية وحققت نجاحًا كبيرًا، مثل «البخت» و«دورك جاى» و«كيفى كده».

وكانت الجهة المنظمة قد أنهت استعداداتها للحفل المنتظر، مستعينة بمجموعة من أحدث التقنيات المستخدمة فى الصوت والإضاءة والألعاب النارية، إلى جانب التجهيزات الخاصة بالمسرح، فضلًا عن تجهيز كل المداخل والمخارج، من أجل دخول وخروج الجمهور بشكل سلس.

وتصدر ويجز مؤشرات البحث فى «جوجل» خلال الساعات الماضية، من خلال الباحثين عن تفاصيل حفله الجديد ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وفى مقدمتها مكان الحفل وسعر التذاكر وإذا ما كانت متاحة أم لا.

كما أقيم حفل غنائى لمغنى «الراب» زياد ظاظا، و«دى جى» عيسى وأسود، مساء أمس، قدم خلاله الثلاثى باقة من الأغنيات المختلفة التى أحبها وارتبط بها الشباب خلال الفترة الماضية.

وبعد تسجيلها حلقة مميزة من حلقات المشروع الترفيهى «سولد أوت» لصالح منصة «واتش إت» على مسرح العلمين الجديدة خلال الأيام الماضية، تُحيى فرقة «شارموفرز» حفلًا غنائيًا على مسرح «العلمين أرينا»، مساء اليوم، نفدت تذاكره بالكامل خلال الساعات الماضية فور طرحها للجمهور.

ومن المنتظر أن تقدم «شارموفرز» عددًا كبيرًا من الأغنيات التى حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ليختتموا بها فعاليات الأسبوع الثامن من المهرجان الترفيهى الضخم.