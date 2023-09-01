الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ليالي الغناء".. 8 أسابيع حفلات لنجوم مصر والعرب بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

حكيم بالعلمين الجديدة
حكيم بالعلمين الجديدة

شهدت مدينة العلمين الجديدة عدة فعاليات فنية مميزة خلال الفترة الماضية، وعلى مدار 52 ليلة من ليالي مهرجان العلمين الجديدة أحياها عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي ونرصد تفاصيل الليالي بالترتيب.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

- 21 يوليو.. تامر حسني وانطلاقة أسطورية للمهرجان.
- 27 يوليو.. أحمد سعد وحفل من العيار الثقيل.
- 28 يوليو.. راغب علامة على أرض مصر الحبيبة.
- 28 يوليو.. نانسى عجرم تنبهر بالعلمين الجديدة.
- 3 أغسطس.. ريهام عبد الحكيم وليلة طربية بالساحل.
- 3 أغسطس.. مدحت صالح يلمع كالعادة على مسرح العلمين.
- 4 أغسطس.. الكينج محمد منير يسيطر على الساحل بالكامل.
- 4 أغسطس.. حميد الشاعري يعيد أجواء زمان.
- 5 أغسطس.. ملكة الإحساس إليسا تبهج جمهور العلمين.
- 5 أغسطس.. تامر عاشور بشكل مختلف.
- 10 أغسطس.. بهاء سلطان وليلة غناء مختلفة.
- 10 أغسطس.. كارول سماحة تشيد بالعلمين وتتألق في حفلها.
- 10 أغسطس.. عمر خيرت ونجاح ينتقل إلى العلمين.
- 11 أغسطس.. مسار إجباري وليلة شبابية خالصة.
- 11 أغسطس.. مُسلِم يقابل جمهوره بالمدينة الساحلية.
- 11 أغسطس.. رضا البحراوي يغوص في أعماق الشعبي.

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الأسبوع الثانى من مهرجان العلمين الجديدة.. سعد ونانسى وراغب يبدعون


- 17 أغسطس.. حكيم يقدم حفلا عالميا بالعلمين.
- 17 أغسطس.. محمد محسن وليلة طربية أصيلة.
- 17 أغسطس.. علي قنديل يبهج الجمهور بالكوميديا.
- 18 أغسطس.. صوت مصر أنغام تسيطر على الأجواء.
- 24 أغسطس.. محمود الليثي وشكل تاني للشعبي.
- 24 أغسطس.. مُسَلَم ورشاقة شبابية.
- 24 أغسطس.. محمد عدوية وليلة سلطنة.
- 24 أغسطس.. علي قنديل من جديد وسمر طارق في الحفل نفسه.
- 26 أغسطس.. كايروكي يبدعون في العلمين.
- 31 أغسطس 4 حفلات دفعة واحدة ل"أبو والصواريخ ودبل زوكش وعمر كمال".
- 1 سبتمبر.. ويجز وليلة من أضخم ليالي الراب.
- 2 سبتمبر.. شارموفرز وعودة للساحل.

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