مواعيد مباريات اليوم السبت 2-9-2023 والقنوات الناقلة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات محور اهتمام الملايين من عشاق رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم لمتابعة البطولات المحلية والدولية المقامة حاليا ويتنافس فيها أفضل لاعبي كرة القدم على مستوى العالم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 2-9-2023 والقنوات الناقلة

يمكن متابعة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 2-9-2023 والقنوات الناقلة من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها “الدستور” للقراء، حيث يهتم بالمواعيد الكثيرين من المتهمين بمشاهدتها عبر القمر الصناعي نايل سات عبر شاشة مجموعة قنوات Bien Sports وإليكم المواعيد بالتفصيل:

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة نادي شيفيلد يونايتد ضد نادي إيفرتون في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

موعد مباراة نادي بريتو فولد ضد نادي بورنموث في تمام الساعة الرابعة مساء.

موعد مباراة نادي بيرنلي ضد نادي توتنهام هوتسبير في تمام الساعة الرابعة مساء.

موعد مباراة نادي تشيلسي ضد نادي نوتنجهام فورست في تمام الساعة الرابعة مساء.

موعد مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نادي فولهام في تمام الساعة الرابعة مساء.

موعد مباراة نادي برايتون ضد نادي نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.



مباريات الدوري السعودي

موعد مباراة نادي الاتفاق ضد نادي ضمك في تمام الساعة الثامنة مساء.

موعد مباراة نادي الفتح ضد نادي الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء.

موعد مباراة نادي الشباب ضد نادي الخليج في تمام الساعة الثامنة مساء.

موعد مباراة نادي الحزم ضد نادي النصر في تمام الساعة الثامنة مساء.

موعد مباراة نادي التعاون ضد نادي الوحدة في تمام الساعة الثامنة مساء.

مباريات الدوري البرازيلي

موعد مباراة نادي أتليتكو باراناسيتي ضد نادي أتليتكو مينيرو في تمام الساعة التاسعة مساء.

موعد مباراة نادي غوياس ضد نادي إنتر ناسيونال في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويمكن متابعة كافة المباريات السابقة من خلال ضبط إشارة بث مجموعة قنوات Bein sports القطرية عبر الإحداثيات التالية:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 14258.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.