مصرع شخص غرقا داخل مصرف فى البحيرة

لقى منذ قليل، شخص مصرعه غرقا داخل إحدى المصارف التابعة لمركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة ادكو يفيد باستقبال المستشفى العام جثة شخص فى العقد الرابع من العمر، وذلك ادعاء اسفكسيا الغرق داخل إحدى المصارف التابعة لدورة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص، تبين مصرع "أحمد الاباصيري سعيد" ٤٣سنة مقيم بناحية مركز شرطة رشيد وذلك داخل إحدى المصارف التابعة لدائرة المركز ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ادكو العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.