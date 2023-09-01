الاتحاد المصرى للتأمين يعلن نتائج مسابقة عزة عارفين للبحوث

أعلن الاتحاد المصري للتأمين اليوم عن نتيجة مسابقة "عزة عارفين للبحوث "، والتي تعقد على هامش فعاليات ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في نسخته الخامسة لعام 2023 تحت عنوان "صناعة التأمين: المضي قدما نحو تخطي العقبات" تحت رعاية الجمعية المصرية للتامين التعاوني، حيثُ شارك في مسابقة هذا العام (17) متسابقًا وقد جاءت النتيجة كما يلي:

- المركز الأول "محمد جابر" شركة GIG مصر- عن بحثه المقدم بعنوان "شركة التأمين المستقبلية الناجحة".

- المركز الثاني "نهى محمد" بالهيئة العامة للرقابة المالية عن بحثها المقدم بعنوان "أثر ارتفاع تكلفة المعيشة على فعالية أطراف صناعة التأمين وأثره على تحقيق الشمول التأميني".

- المركز الثالث البحث المشترك المقدم من "محمد أشرف" و الدكتور "محمد عبد الفضيل" والدكتورة "آرتي ويصا" بشركة بوبا للتأمين، وعنوان البحث "التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية: الوضع الحالي والطريق نحو المستقبل".

ويُمنح الفائزون شهادات تقديرية، بالإضافة إلى جوائز مالية وفقا لما يلي:

-المركز الأول: 2500 دولار أمريكي.

-المركز الثاني: 2000 دولار أمريكي.

- المركز الثالث: 1500 دولار أمريكي.

وقد جاء تقييم البحوث المقدمة من قبل لجنة تحكيم خارجية محايدة مكونة من مجموعة من الخبراء والمتخصصين في صناعة التأمين وهم "وفقًا للترتيب الأبجدي": أحمد خليفة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وحسام علما، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وسوفيك بانيرجيا الرئيس الفني لإحدى شركات وساطة التأمين، شكيب أبو زيد، أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين، عمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، هيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، مايكل ماكورد العضو المنتدب لمركز التأمين متناهى الصغر- ميليمان- الولايات المتحدة الأمريكية، منال مشكور رئيس مركز الدراسات التأمينية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

وتسلم الجوائز للفائزين في الحفل الختامي للملتقى وستمنح اللجنة المنظمة الفائزين تسجيلاً وإقامة خلال الأيام الرسمية للملتقى.

ويعمل الاتحاد المصري التأمين على نشر بعض البحوث الفائزة بمجلة استدامة النص سنوية التي يصدرها الاتحاد المصري للتأمين.

مسابقة "عزة عارفين للبحوث" من أبرز المسابقات العلمية التي تُجرى بصناعة التأمين في الشرق الأوسط وأفريقيا وهي تعقد للعام الخامس على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة قد أطلق عليها "عزة عارفين" المدير التنفيذي بالاتحاد المصري للتأمين وخبيرة التأمين، تكريما لذكراها ولما تركته من بصمة وإنجازات مشرفة في مجال صناعة التأمين طوال مسيرتها العملية التي تزيد عن أربعين عاماً، كما أنها كانت صاحبة فكرة إقامة مسابقة علمية ضمن فعاليات الملتقى، وأشرفت بكفاءة واقتدار على تنظيم تلك المسابقة في نسختها الأولى والثانية.