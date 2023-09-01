الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القطعة بـ5جنيهات.. "الدندورمة" حلوى الأطفال بحدائق أسوان (صور)

بائع الدندورمة
بائع الدندورمة

بالرغم من مرور الزمان وظهور العديد من المنتجات الجديدة من المثلجات وتعدد أطعمتها، إلا أن حلوى "الدندورمة" المثلجة بالأطعمة البدائية المختلفة، تعتبر المفضلة لعدد كبير من أهالى أسوان، وتحديدًا مع الموسم الصيفي نظرًا لأنها تهون عليهم الطقس الحار، ما يساعدهم على الاستمتاع بأوقاتهم، تحديدًا خلال فترة النهار، بجانب أن سعرها فى متناول أيديهم. 

تجول بائعى الدندورمة 

وحرص العديد من بائعى "الدندورمة" المثلجة أو المعروفة بـ"الآيس كريم" البدائي حديثًا على التجول للبيع فى المناطق المختلفة فى مدينة أسوان، منهم فى المناطق السكنية، حيث يفضل عدد كبير من الأطفال أثناء اللهو فى الشوارع برفقة أصدقائهم على الشراء، بالإضافة إلى أن الأهالى تفضل شراءها بشكل كبير.

بينما تواجد البعض الآخر من بائعى "الدندورمة" بشارع كورنيش النيل والحدائق العامة أيضًا، نظرًا لتواجد عدد كبير من الأهالى والأطفال للاستمتاع بأوقاتهم بالتنزه والمرح خلال العطلة الصيفية.

توافد الأهالي لشراء الدندورمة 

وحرص العشرات من الأطفال والأهالي على شراء "الدندورمة" المثلجة أثناء تواجدهم بحديقة السلام وشارع كورنيش النيل، حتى يستطيعوا تهوين درجة حرارة الطقس على أنفاسهم نظرًا لأنها مثلجة وأطعمة الفواكه المصنوعة منها مذاقها مميز للغاية، بالإضافة إلى أن سعرها فى متناول الجميع بـ5 جنيهات فقط، ولهم حرية الاختيار في الحصول على الآيس كريم فى كوب أو بسكويت.

حدائق أسوان 

جدير بالذكر أن تتعدد الحدائق العامة التي يتوافد عليها أهالي أسوان خلال العطلة الصيفية، حيث يحرص العديد من الأهالى على قضاء أوقات مختلفة رفقة أصدقائهم وأسرهم أيضًا، ومنهم من يفضل افتراش المفارش على أرض الحديقة وتناول المأكولات والمشروبات التى تم إعدادها فى منازلهم، أو التي تم طلبها من أحد المطاعم الموجودة بالمدينة. 

بينما يفضل عدد كبير من الأهالي أيضًا قضاء أوقاتهم خلال العطلة الصيفية بالتنزه على شارع كورنيش النيل، أو بالجلوس بالنوادي والكافيهات المختلفة الموجودة بوسط المدينة. 

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