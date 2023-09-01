الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا: موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

طقس حار
طقس حار

توقع خبراء الأرصاد فى بريطانيا أن تعود درجات الحرارة للارتفاع خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر فى موجة حارة ستضرب المملكة المتحدة، وستصل درجات الحرارة إلى العشرينيات، وذلك بعد أسابيع قليلة من المناخ البارد نسبيًا، وفق مكتب الأرصاد الجوية.

 

وذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، أن الأمطار ستهدأ فى أوائل سبتمبر وستنتشر درجات الحرارة المرتفعة، لكن هذا سيؤدى بدوره إلى إثارة عواصف رعدية على أجزاء من المملكة المتحدة.


وتظهر توقعات الطقس ليوم الجمعة 1 سبتمبر ارتفاعًا سريعًا فى درجات الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى اليوم إلى 16 درجة مئوية وترتفع إلى 22 درجة مئوية غداً، بارتفاع يصل إلى 6 درجات.


وخلال الأسبوع، سترتفع درجات الحرارة أكثر، حيث أظهرت هيئة الاذاعة البريطانية وصول درجة الحرارة إلى 24 درجة مئوية يوم السبت 2 سبتمبر.


ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة بحلول يوم الاثنين 4 سبتمبر إلى 26 درجة مئوية، مع استمرار ظهور الشمس دون انقطاع حتى الخميس 7 سبتمبر.


وتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تستمر الأجواء المشمسة خلال الأيام التسعة التالية.


كما توقع مكتب الأرصاد أن يصبح الطقس أكثر غيومًا وعاصفًا فى كثير من الأحيان مع هطول أمطار عاصف فى المناطق الشمالية الغربية من البلاد.
 

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