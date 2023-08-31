الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد فهمي يكشف تأثير المنصات على جمهور التلفزيون والسينما الفترة المقبلة

الفنان أحمد فهمي
الفنان أحمد فهمي

قال الفنان أحمد فهمي، إن مسلسل "سفاح الجيزة"، مستوحى من قصة حقيقية، مؤكدًا أن كل فريق العمل المشارك فيه ممثلين جيدين.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "سبوت لايت"، مع الإعلامية شيرين سليمان، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المسلسل 8 حلقات فقط ولكن مستوى الإسكريبت يكون أفضل بكثير من الـ 30 حلقة، مشيرًا إلى أن مسلسلات الـ30 حلقة يتم فيه المط والتطويل لتتناسب مع أيام رمضان.

وتابع أن الممثل من الممكن أن يؤدي دور ليس له علاقة بالدراما ولكن عندما يكون 8 حلقات كل مشهد له معنى ونفهمه جيدًا.

وأكد أن المنصات ستأخذ بعض جمهور التلفزيون، ولكن السينما تعتبر خروجة فلن يختلف الوضع بالنسبة لها مع وجود المنصات.

وعن جديده قال إنه يستعد لدخول فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، كما يوجد فيلم آخر مع شقيقه كريم فهمي، مشيرًا إلى أنه يريد التركيز في الفترة المقبلة في السينما أكثر من رمضان لأنها الأبقى، إلى جانب المنصات لأنه يوجد اهتمام كبير بها.

أحمد فهمي المنصات جمهور التلفزيون السينما الدراما

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